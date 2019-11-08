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即市新聞

08/11/2019 09:22

港股輕微高開４７點報２７８９４點，國指升２點

　　《經濟通通訊社８日專訊》受中美貿易戰消息影響，美股再度高走且債息率反彈，亞洲市場
方面普遍升跌不一，日經升１７９點，台北指數跌４６點，港股方面明顯受制於關口位，今早僅
高開４７點。市場除了關注貿易協議何時簽署落實之外，亦留意到人行連日暫停逆回購，近日成
交亦開始輕微下跌。個股方面，昨日富瑞及大摩對銀娛（０００２７）看法正面，今早股價高開
逾１％，為開市最佳表現藍籌；而早前連續創年高的舜宇（０２３８２），獲利盤湧現下股價下
挫。
　　恆生指數報２７８９４點，升４７點或升０﹒１７％，主板成交２５﹒４２億元。國企指數
報１０９３８點，升２點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報６０﹒０５元；港交所
（００３８８）升０﹒４％，報２５４元；騰訊控股（００７００）升０﹒４２％，報３３５元
；中國移動（００９４１）升０﹒３９％，報６４﹒５元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒７８％，報８４元。

　　十大恆指升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５６﹒００元　　　升１﹒２７％
　　長實集團（０１１１３）　　５６﹒３０元　　　升１﹒２６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒８２元　　　升０﹒９２％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒７３元　　　升０﹒８５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒３８元　　　升０﹒７９％
　　友邦保險（０１２９９）　　８４﹒００元　　　升０﹒７８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５２﹒２０元　　　升０﹒６８％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒３５元　　　升０﹒６０％
　　中國平安（０２３１８）　　９５﹒００元　　　升０﹒５８％
　　創科實業（００６６９）　　６２﹒７０元　　　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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