港股輕微高開４７點報２７８９４點，國指升２點

《經濟通通訊社８日專訊》受中美貿易戰消息影響，美股再度高走且債息率反彈，亞洲市場

方面普遍升跌不一，日經升１７９點，台北指數跌４６點，港股方面明顯受制於關口位，今早僅

高開４７點。市場除了關注貿易協議何時簽署落實之外，亦留意到人行連日暫停逆回購，近日成

交亦開始輕微下跌。個股方面，昨日富瑞及大摩對銀娛（０００２７）看法正面，今早股價高開

逾１％，為開市最佳表現藍籌；而早前連續創年高的舜宇（０２３８２），獲利盤湧現下股價下

挫。

恆生指數報２７８９４點，升４７點或升０﹒１７％，主板成交２５﹒４２億元。國企指數

報１０９３８點，升２點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報６０﹒０５元；港交所

（００３８８）升０﹒４％，報２５４元；騰訊控股（００７００）升０﹒４２％，報３３５元

；中國移動（００９４１）升０﹒３９％，報６４﹒５元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒７８％，報８４元。



十大恆指升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５６﹒００元 升１﹒２７％

長實集團（０１１１３） ５６﹒３０元 升１﹒２６％

萬洲國際（００２８８） ８﹒８２元 升０﹒９２％

中石化 （００３８６） ４﹒７３元 升０﹒８５％

吉利汽車（００１７５） １５﹒３８元 升０﹒７９％

友邦保險（０１２９９） ８４﹒００元 升０﹒７８％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒２０元 升０﹒６８％

中國銀行（０３９８８） ３﹒３５元 升０﹒６０％

中國平安（０２３１８） ９５﹒００元 升０﹒５８％

創科實業（００６６９） ６２﹒７０元 升０﹒５６％

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（ｕｌ）

