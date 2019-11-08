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即市新聞

08/11/2019 16:54

《盤後部署》中美接近簽訂貿議，港股仍有力挑戰２８０００點

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股繼續破頂，港股今早跟隨高開４７點報２７８９４，已
是全日最高位。有消息指美國白宮內部強烈反對取消對中國徵收關稅，港股後隨即回吐，最低曾
見２７５８２點，其後全日於低位徘徊。港股最終結束六連揚，收報２７６５１點跌１９６點或
跌０﹒７０％，繼續企穩２５０天線（約２７４１９點），主板成交７９６﹒６９億元增加逾
２％。國企指數報１０８８２，跌５３點或跌０﹒４９％。
　　Ａ股同樣收跌，上證綜合指數收２９６４，軟１４點或跌０﹒４９％；深證成分指數報
９８９５，跌２２點或跌０﹒２２％，兩市合共成交４４９４﹒２１億元人民幣。
　
＊歐盟降經濟增長預測，拉加德貨幣策取態含糊＊

　　英國「脫歐」問題再度延期，令人憂慮政局不穩及經濟下滑等因素，而歐盟委員會近日發表
報告指，２０１９年歐元區ＧＤＰ預料增長１﹒１％，２０２０年增長１﹒２％，預期升幅比起
７月份所做的報告下調０﹒１及０﹒２個百分點。歐盟委員會表示，受到近期國際貿易紛爭影響
，為歐洲帶來負面影響，而緊張的關係亦損害投資、貿易與製造的發展，而歐洲經濟是否能維持
增長，還要考慮內需力度是否維持。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯指出，目前歐洲公債水平
較高，因此首要目標是降低債務水平，而部分還有「能力」的成員國應該利用本身財政政策優勢
支援歐洲經濟增長。
　　德拉吉卸任後，由新任歐洲央行行長拉加德接任上台，有德國媒體表示，拉加德目前「非鴿
非鷹」，並稱呼她為「貓頭鷹」。匯豐發表研究報告認為，她目前對於貨幣政策態度含糊其辭，
但相信歐行貨幣政策暫時不會改變，該行於料貨幣寬鬆政策至少到２０２１年前都保持不變，並
提醒投資者歐央行會否進行更多綠色債券的購買動作。另外，就歐洲通脹問題上，該行認為很多
程度要取決歐洲央行會否大膽進取地進行經濟預測，並以增長２％作為一個分界線。
　　歐洲以至英國政經發展，直接影響金融市場中期穩定，及市場風險胃納，投資者不可不留意


＊市場避險情緒降溫，預料恆指企穩２５０天線＊

　　港股六連升累漲１１７９點，今日見獲利盤，考慮到美方現時首階段取消關稅，加上白宮發
言人最近亦稱對中美達成貿易協議的前景「非常樂觀」，所以中美兩國極有可能於１２月３日至
４日北約（ＮＡＴＯ）峰會簽署協議，相信繼續利好下周港股，有機會再度挑戰兩萬八關口。
　　總體而言，大市走勢依然向好，恆指本周一（４日）成交配合的裂口突破創近３個月高，亦
完全補回８月初的２７５００點的下跌裂口，而目前恆指１４天ＲＳＩ仍在６６較強勢水平，反
映市場對中美貿談成功的憧憬。另外，金價本周顯著回落更跌穿１５００美元關口，美國１０年
期國債孳息率升至９月中以來最高，一度見１﹒９７厘，意味市場避險情緒降溫。配以人民幣持
續強勢，料恆指能繼續企穩２５０天線約２７４００點。（ｕｌ、ｋｓ）

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