《盤後部署》中美接近簽訂貿議，港股仍有力挑戰２８０００點

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股繼續破頂，港股今早跟隨高開４７點報２７８９４，已

是全日最高位。有消息指美國白宮內部強烈反對取消對中國徵收關稅，港股後隨即回吐，最低曾

見２７５８２點，其後全日於低位徘徊。港股最終結束六連揚，收報２７６５１點跌１９６點或

跌０﹒７０％，繼續企穩２５０天線（約２７４１９點），主板成交７９６﹒６９億元增加逾

２％。國企指數報１０８８２，跌５３點或跌０﹒４９％。

Ａ股同樣收跌，上證綜合指數收２９６４，軟１４點或跌０﹒４９％；深證成分指數報

９８９５，跌２２點或跌０﹒２２％，兩市合共成交４４９４﹒２１億元人民幣。



＊歐盟降經濟增長預測，拉加德貨幣策取態含糊＊



英國「脫歐」問題再度延期，令人憂慮政局不穩及經濟下滑等因素，而歐盟委員會近日發表

報告指，２０１９年歐元區ＧＤＰ預料增長１﹒１％，２０２０年增長１﹒２％，預期升幅比起

７月份所做的報告下調０﹒１及０﹒２個百分點。歐盟委員會表示，受到近期國際貿易紛爭影響

，為歐洲帶來負面影響，而緊張的關係亦損害投資、貿易與製造的發展，而歐洲經濟是否能維持

增長，還要考慮內需力度是否維持。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯指出，目前歐洲公債水平

較高，因此首要目標是降低債務水平，而部分還有「能力」的成員國應該利用本身財政政策優勢

支援歐洲經濟增長。

德拉吉卸任後，由新任歐洲央行行長拉加德接任上台，有德國媒體表示，拉加德目前「非鴿

非鷹」，並稱呼她為「貓頭鷹」。匯豐發表研究報告認為，她目前對於貨幣政策態度含糊其辭，

但相信歐行貨幣政策暫時不會改變，該行於料貨幣寬鬆政策至少到２０２１年前都保持不變，並

提醒投資者歐央行會否進行更多綠色債券的購買動作。另外，就歐洲通脹問題上，該行認為很多

程度要取決歐洲央行會否大膽進取地進行經濟預測，並以增長２％作為一個分界線。

歐洲以至英國政經發展，直接影響金融市場中期穩定，及市場風險胃納，投資者不可不留意

。



＊市場避險情緒降溫，預料恆指企穩２５０天線＊



港股六連升累漲１１７９點，今日見獲利盤，考慮到美方現時首階段取消關稅，加上白宮發

言人最近亦稱對中美達成貿易協議的前景「非常樂觀」，所以中美兩國極有可能於１２月３日至

４日北約（ＮＡＴＯ）峰會簽署協議，相信繼續利好下周港股，有機會再度挑戰兩萬八關口。

總體而言，大市走勢依然向好，恆指本周一（４日）成交配合的裂口突破創近３個月高，亦

完全補回８月初的２７５００點的下跌裂口，而目前恆指１４天ＲＳＩ仍在６６較強勢水平，反

映市場對中美貿談成功的憧憬。另外，金價本周顯著回落更跌穿１５００美元關口，美國１０年

期國債孳息率升至９月中以來最高，一度見１﹒９７厘，意味市場避險情緒降溫。配以人民幣持

續強勢，料恆指能繼續企穩２５０天線約２７４００點。（ｕｌ、ｋｓ）

