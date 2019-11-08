《經濟通通訊社８日專訊》歐盟執委會主席容克表示，不相信美國總統特朗普下周會對歐洲
汽車徵收關稅。
美國必須要在１１月１４日前決定是否根據２３２條款對進口自歐洲的汽車及零件徵收最高
２５％的關稅。
容克認為特朗普會繼續提出一些批評，但不會徵收任何汽車關稅。如果美國對進口汽車加徵
關稅，將會對歐洲車廠及美國的很多供應商產生巨大的連鎖反應。
特朗普上月表示，美國政府繼續同歐盟就貿易問題舉行談判，但目前的目標是避免更大範圍
徵稅，而美國財長努欽亦對歐洲車廠增加對美國投資表示讚賞。（ｍｎ）
08/11/2019 08:29
《外地經濟》歐盟執委會主席相信美國下周不會對汽車加徵關稅
《經濟通通訊社８日專訊》歐盟執委會主席容克表示，不相信美國總統特朗普下周會對歐洲
汽車徵收關稅。
美國必須要在１１月１４日前決定是否根據２３２條款對進口自歐洲的汽車及零件徵收最高
２５％的關稅。
容克認為特朗普會繼續提出一些批評，但不會徵收任何汽車關稅。如果美國對進口汽車加徵
關稅，將會對歐洲車廠及美國的很多供應商產生巨大的連鎖反應。
特朗普上月表示，美國政府繼續同歐盟就貿易問題舉行談判，但目前的目標是避免更大範圍
徵稅，而美國財長努欽亦對歐洲車廠增加對美國投資表示讚賞。（ｍｎ）
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