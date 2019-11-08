【新股掛牌】東曜藥業首掛低收逾４％，每手帳面蝕１１６元

《經濟通通訊社８日專訊》東曜藥業（０１８７５）今日首掛收報６﹒２６元，較上市價６

﹒５５元低４﹒４３％，每手４００股計算，一手帳面蝕１１６元。

東曜藥業今早開報６﹒４３元，但已經是全日最高位，大部分時間走弱，最低見６﹒０２元

，收市前跌幅略為收窄，最終成交約２６０３萬股，涉資１﹒６５億元。

該股超額認購１１﹒９５倍，一手中籤率１５％，超購２０手穩奪１手。股份發售定價為６

﹒５５元，為招股價範圍之下限價。（ｙｋ）

