《異動股》美團挫逾４％穿十天線，惟上日仍獲逾５億北水掃貨

《經濟通通訊社８日專訊》美團點評（０３６９０）現挫４﹒２６％，報９４﹒３元，盤中

低見９３﹒２元，穿十天線（約９５﹒２元）；成交約１４７９萬股，涉資１４﹒０５億元。

以額度計算，北水上日全日淨流入１５﹒５６億元人民幣增約１倍。北水淨買入最多的個股

依次是美團、藥明生物（０２２６９）、中國太保（０２６０１），當中，美團獲逾５億北水掃

貨，過去五日累計淨買入規模高達２０﹒７４億元。

另外，美團今早仍有兩手共１１０萬股成交，每股成交價９７﹒９８４至９７﹒９８５元，

合共涉資１﹒０８億元。

恆生指數現報２７７１５，跌１３２點或０﹒４７％，主板成交２６３﹒４６億元。國企指

數報１０９０５，跌３０點或０﹒２８％。

上證綜合指數報２９８４，升５點或０﹒１８％，成交６４８﹒４８億元人民幣。深證成份

指數報９９６１，升４３點或０﹒４４％，成交１１００﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ９４﹒３０元 跌４﹒２６％

美圖公司（０１３５７） １﹒７０元 跌２﹒８６％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９４元 跌１﹒５２％

映客 （０３７００） １﹒１８元 跌０﹒８４％

小米集團（０１８１０） ８﹒８６元 跌０﹒７８％



閱文集團（００７７２） ３１﹒５５元 跌０﹒１６％

指尖悅動（０６８６０） ０﹒５６元 無升跌

眾安在線（０６０６０） ２６﹒９０元 跌０﹒１９％

雷蛇 （０１３３７） １﹒５２元 無升跌

創夢天地（０１１１９） ４﹒６１元 升０﹒２２％

平安好醫生（０１８３３） ５５﹒５５元 升１﹒００％

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（ａｌ）

