【駐滬專電】上海浦東全面排查轄區內私募機構

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》內媒引述私募行業人士指，中國證券監督管

理委員會上海監管局、浦東金融工作局已於６日向浦東轄區內各私募基金管理人發布《關於開展

２０１９年浦東新區私募基金管理人全面排查工作的通知》，要求註冊地在浦東的私募基金管理

人，收到通知之日起五個工作日內完成排查問卷。

通知稱，組織開展２０１９年浦東新區私募機構的全面排查，是為進一步督促轄區私募機構

規範運作、保護投資者合法權益、防範重大金融風險。通知還強調，「各私募基金管理人務必高

度重視此次排查工作並積極配合」。

具體來看，在私募基金管理人方面，排查問卷主要針對管理人實際信息與中基協公示的信息

是否一致進行比對，其中包括管理人名稱、註冊資本、實繳資本及比例、高級管理人員信息、主

營業務收入、淨利潤、近三年的誠信及輿情信息等等。

而在私募基金方面，問卷主要針對產品細節進行問詢，包括產品備案日期等基礎信息及自然

人投資者與機構投資者的人數和投資金額。此外還有基金淨資產、分級槓桿比例、是否存在清算

困難情況、是否涉及資金池、是否存在管理交易、關聯交易對象及金額等合規運作情況。

上海是私募聚集重鎮。根據基金業協會統計顯示，截至今年９月底，上海私募機構達

４７２９家，比排在第二名的深圳多１５８家，管理基金產品達２﹒２萬隻，分別較深圳、北京

多８０９４隻、８２９４隻。

