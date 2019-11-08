【進博會】上海大型零售採購商集中簽約，交易金額較首屆升四成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》由百聯集團、光明集團、綠地商貿、蘇寧易

購、家樂福中國、來伊份等公司組成的上海交易團大型零售採購商聯盟今日在第二屆進博會上與

來自亞洲、歐洲、美洲、大洋洲的參展商代表，完成了３６個採購合作項目的集中簽約，採購金

額合計２６﹒９億元人民幣，較首屆進博會集中採購簽約金額大幅提升了４１％。

去年首屆進博會期間，上海大型零售採購商聯盟共簽約２９個項目，採購金額合計

１９﹒０３億元人民幣，今年實現了簽約項目數量及質量同步提升。

