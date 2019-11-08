《午市前瞻》中美延後簽署或產生更多問題，２８３００點阻力大

《經濟通通訊社８日專訊》有傳美國白宮內部強烈反對取消對華關稅，港股借勢回吐，早市

一度挫約１７０點，回落至２７６００水平，半日仍低收逾百點。

隔晚美股造好，港股跟隨高開４７點報２７８９４，惟已是半日最高位，很快便由升轉跌，

曾經低見２７６７３，跌幅達１７４點，半日收報２７７２６，跌１２１點或跌０﹒４４％，主

板成交４２７﹒９８億元。國企指數收報１０９１３，跌０﹒２１％或跌２２點。

雖然ＭＳＣＩ一如預期擴容至２０％，且上月外貿數據勝預期，但Ａ股同樣先升後回，滬綜

指半日升０﹒３５％，報２９８９﹒２４點。深成指走高０﹒８６％，突破萬點關口；兩市半日

成交２６４９億元人民幣。



＊吉利獲唱好暫冠最佳藍籌，人幣續強惟內房普遍回吐＊



重磅股普遍回落，騰訊（００７００）再跌１﹒１４％，報３２９﹒８元；匯控（００００

５）微軟０﹒２５％，報６０﹒０５元。有傳阿里巴巴下周將進行上市路演，港交所（００３８

８）靠穩，半日微升０﹒２４％，報２５３﹒６元。另外，太古發盈警，估計今年經常性基本溢

利較去年低，太古Ａ（０００１９）軟０﹒３９％，報７６﹒３元。

內地據稱醞釀小型銀行合併重組，內銀藍籌偏軟，建行（００９３９）回吐０﹒７６％，報

６﹒５１元；中行（０３９８８）收低０﹒３％，報３﹒３２元；工行（０１３９８）逆市微升

０﹒１７％，報５﹒８９元。

吉利（００１７５）獲大和唱好，目標價獲調高逾三成至２０元，吉利半日抽升２﹒６２％

，報１５﹒６６元，為表現最好藍籌。長汽（０２３３３）十月汽車銷量升逾４％，半日飆升３

﹒７９％，報６﹒８５元。比亞迪（０１２１１）亦漲３﹒６６％，報３９﹒７元，為升幅最大

國指成分股。

中資電訊股受壓，中聯通（００７６２）挫２﹒１７％，報７﹒６７元，為表現最差藍籌；

中移動（００９４１）跟跌０﹒２３％，報６４﹒１元。

人民幣匯率繼續走強，惟內房股見回吐。中海外（００６８８）走低１﹒０９％，報２７﹒

１５元；潤地（０１１０９）軟０﹒８５％，報３５元；碧桂園（０２００７）輕微收低０﹒１

７％，報１１﹒６２元。



＊染藍大熱美團急挫４％；瑞聲或被剔藍籌績前軟＊



恆指季檢結果今日收市後公布，早前獲摩通預期會成為藍籌新貴的美團（０３６９０）回吐

幅度較大，半日挫４﹒０６％，報９４﹒５元。另一「大熱」安踏（０２０２０）則一度破頂，

高見７９﹒５５元，半日收報７９﹒４５元，升１﹒１５％。瑞聲（０２０１８）則是被剔出的

熱門股份，加上日內放榜，績前見沽壓，曾挫近２％低見５０﹒８５元，隨後跌幅收窄，半日收

報５１﹒４元，低收０﹒８７％。

同樣為手機設備股的丘鈦科技（０１４７８）上月攝像頭模組銷售數量按年升４５％，股價

一度漲近３％至１１﹒３２元，惟半日則報１１﹒０６元，升幅收窄至升０﹒５５％。至於舜宇

光學（０２３８２）則低收１﹒０５％，報１３１﹒６元。



＊部分摩指新貴表現標青，首掛股高或低上市價各佔一半＊



ＭＳＣＩ公布半年度檢討結果，旗下中國指數將納入２１８隻股份，其中，獲納入的雅高控

股（０３３１３）抽高１６﹒６２％，報７﹒５８；信達生物（０１８０１）彈４﹒１８％，報

２４﹒９５元；翰森製藥（０３６９２）漲２﹒６３％，報２５﹒４元；平安好醫生（０１８３

３）跟升１﹒８２％，報５６元；雅生活服務（０３３１９）一度走高２％高見２５﹒７元，半

日收報２５﹒４５元，升１﹒１９％。

另外，今日有六隻新股上市，半日表現高於上市價的與低出上市價的股份數目持平，各為３

隻。其中，表現最好的是康德萊醫械（０１５０１），半日收報２８﹒４元，高上市價２０﹒８

元３６﹒５３％。益美國際控股（０１８７０）亦較上市價０﹒９７元高出３２﹒９８％，收報

１﹒２９元。至於信基沙溪（０３６０３）則較上市價１元高２４％，報１﹒２４元。潛水股份

方面，ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７）收報０﹒４９５元，低上市價０﹒５元１

％。達力普控股（０１９２１）低上市價３﹒７７％，報１﹒５３元。而東曜藥業（０１８７５

）表現最差，收報６﹒１４元，較上市價６﹒５５元低出６﹒２５％。



＊陳政深：瑞聲仍可追落後，可考慮於５１元吸納＊



中國商務部昨日表示雙方同意同步分階段減稅，惟外電傳白宮內部反對撤回現有關稅，港股

連升六日後，今半日挫逾百點。艾?證券期貨聯席董事陳政深對對《經濟通通訊社》表示，對中

美簽署第一階段協議有信心，但簽署日期一延再延，或會對後面談判產生更多的衝突，例如技術

及知識產權方面，長線看恆指仍有上行趨勢。不過，恆指的１４天ＲＳＩ逼近７０超買水平，以

往都會在此附近出現調整。因此，短期看恆指在２８３００點有較大阻力，相信最近亦會在現價

（約２７８００點附近）５００點內上落。

瑞聲今日將放榜，績前股價略有會吐，陳政深表示，瑞聲業績對其僅有較短暫的影響，除非

本次業績有較大的偏差，否則相信對股價影響不大。他指出，由今年９月開始，瑞聲已形成一個

很好的上升趨勢，亦突破多個阻力，相信其升勢可以延續。加上市場憧憬中國５Ｇ實際應用，以

及蘋果、華為的手機銷售上升，亦會是其繼續走高的動力。另外，對比表現強勢的舜宇，瑞聲仍

有追落後空間，宜待回調至５１元可以入場，跌穿４８﹒８元則要止蝕。（ｆｚ、ｋｌ）

