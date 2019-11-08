《美元走勢－羅明立》英鎊兌美元若失守１﹒２８，或下試１﹒２６

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４０ １０９﹒１２ １０９﹒３１

歐元╱美元 １﹒１０５４ １﹒１０４４ １﹒１０４９

英鎊╱美元 １﹒２８２２ １﹒２８０５ １﹒２８１２

美元╱瑞郎 ０﹒９９５４ ０﹒９９３６ ０﹒９９４９

美元╱港元 ７﹒８２６５ ７﹒８２１８ ７﹒８２５４

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《美元走勢》市場相信，如中美階段性貿易協議一旦達成，美國將撤銷本於１２月１５日起

對來自中國１５６０億美元進口貨品所要徵收的關稅。受上述利好消息刺激，美匯指數升穿

９８﹒２水平。

歐盟委員會公開新一份秋季經濟預測報告，將歐元區今明兩年經濟增長預測，分別下調至

１﹒１％及１﹒２％，而於５月時有關預測則為１﹒２％及１﹒５％。主要因為全球貿易緊張，

將限制歐元區的經濟擴張。此外，又指有跡象顯示全球經濟持續放緩，預計未來２年經濟增長不

再反彈。這反映歐委會對歐洲央行於９月份所推出的新一輪刺激經濟措施期望並不大。

英倫銀行於議息會議後，如期宣布維持利率及所有貨幣政策在不變，符合市場預期。不過，

於貨幣政策委員會ＭＰＣ內９名委員當中，有２位意外投票要求減息四分一厘，其餘委員則支持

維持利率不變，這是自２０１６年８月減息以來再有委員傾向減息。央行聲明指出，英國「脫歐

」僵局持續令商業投資疲弱，使國內經濟受壓，若英國「脫歐」及全球風險惡化，央行可能須要

政策寬鬆。

英國「脫歐」的不明朗因素仍在，會持續影響英鎊匯價。英鎊兌美元目前守在１﹒２８００

之上，但若失守此支持，英鎊會向下走，初步目標為１﹒２６００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

