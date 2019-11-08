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即市新聞

08/11/2019 14:42

《美元走勢－羅明立》英鎊兌美元若失守１﹒２８，或下試１﹒２６

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４０　　　１０９﹒１２　　　１０９﹒３１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０５４　　　１﹒１０４４　　　１﹒１０４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８２２　　　１﹒２８０５　　　１﹒２８１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５４　　　０﹒９９３６　　　０﹒９９４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２６５　　　７﹒８２１８　　　７﹒８２５４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》市場相信，如中美階段性貿易協議一旦達成，美國將撤銷本於１２月１５日起
對來自中國１５６０億美元進口貨品所要徵收的關稅。受上述利好消息刺激，美匯指數升穿
９８﹒２水平。
　　歐盟委員會公開新一份秋季經濟預測報告，將歐元區今明兩年經濟增長預測，分別下調至
１﹒１％及１﹒２％，而於５月時有關預測則為１﹒２％及１﹒５％。主要因為全球貿易緊張，
將限制歐元區的經濟擴張。此外，又指有跡象顯示全球經濟持續放緩，預計未來２年經濟增長不
再反彈。這反映歐委會對歐洲央行於９月份所推出的新一輪刺激經濟措施期望並不大。
　　英倫銀行於議息會議後，如期宣布維持利率及所有貨幣政策在不變，符合市場預期。不過，
於貨幣政策委員會ＭＰＣ內９名委員當中，有２位意外投票要求減息四分一厘，其餘委員則支持
維持利率不變，這是自２０１６年８月減息以來再有委員傾向減息。央行聲明指出，英國「脫歐
」僵局持續令商業投資疲弱，使國內經濟受壓，若英國「脫歐」及全球風險惡化，央行可能須要
政策寬鬆。
　　英國「脫歐」的不明朗因素仍在，會持續影響英鎊匯價。英鎊兌美元目前守在１﹒２８００
之上，但若失守此支持，英鎊會向下走，初步目標為１﹒２６００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８５０　　　１﹒３０００　　　１﹒２７７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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