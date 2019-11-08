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08/11/2019 10:54

【新股掛牌】達力普：料二期擴張項目完成後負債比率可下降

　　《經濟通通訊社８日專訊》達力普控股（０１９２１）主席及執行董事孟凡勇表示，雖然公
司負債比率上升至５成多，但二期擴張項目明年開工至完成，為期約兩年半，相信完工後資金周
轉速度將加快，料負債比率可下降。
　　他續指，公司目前海外業務集中在中東及非洲，如阿布扎比等地，公司在開拓海外市場時，
仍會考慮相關不確定因素。
　　至於中美貿易戰對公司的影響，他指出，公司沒有產品出口美國，中美貿易戰影響相對較少
，而且拉動內需亦利好公司。（ｃｗ）

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