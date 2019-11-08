【地皮截標】啟德住宅地至少收４標書，長實新地獨資入標

《經濟通通訊社８日專訊》九龍啟德第４Ａ區２號住宅地於今日截標，暫時接獲４份標書，

包括獨資入標的長實（０１１１３）及新地（０００１６），信置（０００８３）亦有份入標。

該地皮地盤面積約１９﹒８萬平方呎，指定作私人住宅用途，並規定約一成樓面需作社區公

共設施用途，最低及最高的樓面面積分別為７２﹒３萬平方呎及１２０﹒５萬。市場估值介乎約

１８０億至１９８億元，每平方呎樓面地價約１﹒５萬至１﹒６５萬元。

測量師認為，項目屬市區住宅海景地皮，勢成發展商必爭之地，料會吸引４至６個發展商入

標。（ｙｗ）

