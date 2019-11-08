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08/11/2019 14:16

【修例風暴】政府對科大生墮樓不治深感難過，警方將全力調查

　　《經濟通通訊社８日專訊》政府發言人今日回應傳媒查詢表示，對於一名香港科技大學學生
於周一（４日）凌晨在將軍澳一個停車場墮下，在醫院接受手術治療後終告不治，特區政府深感
難過和惋惜，並對他的家人致以深切慰問。
　　警方早前已表示十分關注事件，現正由重案組全力進行調查，以期找出事件始末。
　　將軍澳周一凌晨有示威者堵路及向警員擲物，警方發射催淚彈驅散，周梓樂期間在尚德停車
場墮樓，頭部重創命危。閉路電視並無拍攝到周墮樓過程。（ｃｌ）（ｚｚ）

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