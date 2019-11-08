《經濟通通訊社８日專訊》就香港科技大學學生周梓樂今晨（８日）離世，領展資產管理有
限公司（領展）感到非常婉惜及難過，向其家人及親友致以深切慰問。領展發言人表示，外界對
事發經過仍有疑問，因應傳媒查詢，公司計劃盡快發放更多閉路電視片段。
領展發言人指出，由於片段眾多，公司需時分段複製，但不會編輯片段，而為保障個人私隱
及遵從法例的要求，領展在發放片段前需將片段內出現的公眾人士面容以電腦效果遮蓋，這需要
時間準備。領展正全力進行有關工作，將分批發布。（ｃｌ）（ｚｚ）
08/11/2019 15:32
【修例風暴】領展：擬盡快發放更多墮樓現場停車場閉路電視片段
《經濟通通訊社８日專訊》就香港科技大學學生周梓樂今晨（８日）離世，領展資產管理有
限公司（領展）感到非常婉惜及難過，向其家人及親友致以深切慰問。領展發言人表示，外界對
事發經過仍有疑問，因應傳媒查詢，公司計劃盡快發放更多閉路電視片段。
領展發言人指出，由於片段眾多，公司需時分段複製，但不會編輯片段，而為保障個人私隱
及遵從法例的要求，領展在發放片段前需將片段內出現的公眾人士面容以電腦效果遮蓋，這需要
時間準備。領展正全力進行有關工作，將分批發布。（ｃｌ）（ｚｚ）
|生財有道08/11/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】信達生物新藥上市在望，中線目標２９元
|FOCUS08/11/2019
【FOCUS】據協議「內容」還是「執行」?取消關稅中美有排拗
|生財有道08/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期上望110元
|中國故事08/11/2019
【進博會】中國藉進博會加深中法關係 法企躊躇滿志拓華業務
|樂天金匯08/11/2019
脫歐期限延長，英鎊買唔買得過？
|生財有道08/11/2019
投資黃金 3大攻略
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰