【修例風暴】領展：擬盡快發放更多墮樓現場停車場閉路電視片段

《經濟通通訊社８日專訊》就香港科技大學學生周梓樂今晨（８日）離世，領展資產管理有

限公司（領展）感到非常婉惜及難過，向其家人及親友致以深切慰問。領展發言人表示，外界對

事發經過仍有疑問，因應傳媒查詢，公司計劃盡快發放更多閉路電視片段。

領展發言人指出，由於片段眾多，公司需時分段複製，但不會編輯片段，而為保障個人私隱

及遵從法例的要求，領展在發放片段前需將片段內出現的公眾人士面容以電腦效果遮蓋，這需要

時間準備。領展正全力進行有關工作，將分批發布。（ｃｌ）（ｚｚ）

