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即市新聞

08/11/2019 16:03

【本港樓市】中原ＣＣＬ升０﹒２２％結速十周連跌，樓市調整結束

　　《經濟通通訊社８日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓
價上限當周，樓市氣氛好轉，ＣＣＬ三大整體指數隨即出現齊升，終止了１０周齊跌，確認樓市
調整結束。其中，反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報１７９﹒４０
點，按周升０﹒２２％，升幅為１５周最大。

＊三大整體指數齊升，１１周以來首見＊

　　另外，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒４１點，按周升
０﹒３７％，升幅為１８周最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒１１點，按周升
０﹒２７％，升幅為１５周最大。三大整體指數齊升，為１１周以來首見，兼結束早前１０周連
續齊跌。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒８２點，按周微跌０﹒０３％，連跌２周共０﹒２１％。豪
宅樓價近４周持續在１８０點左右窄幅徘徊，等待向上突破。

＊新界西樓價升１﹒３８％，升幅冠四區＊

　　本周四區樓價三區升一區跌，為１１周以來再現，兼結束早前１０周的下調。新界西樓價升
幅最顯著，帶領大市止跌回升，而早前樓市調整亦由新界西開始。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１６３﹒５６點，按周升１﹒３８％，升幅為四區之冠。
　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒４５點，按周升０﹒３５％，結束７周連跌。港島
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８５﹒００點，按周升０﹒２５％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９０﹒０１點，創２９周新低，按周跌０﹒７８％，連跌４周共１﹒６４％。（ｃｌ）

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