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即市新聞

08/11/2019 19:10

《再戰明天》內地明公布１０月通脹率，下周焦點在鮑威爾發表證詞

　　《經濟通通訊社８日專訊》下周的市場焦點將落在美聯儲主席鮑威爾周三（１３日）在美國
國會聯合經濟委員會就經濟前景發表證詞陳述，和周四（１４日）向眾議院預算委員會就經濟前
景作證詞陳述。
　　明日（９日），內地公布１０月通脹率。下周日（１０日），中國國家主席習近平訪問希臘
（至１１月１２日）。

＊國家主席習近平訪問希臘＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加
主持式討論，之後將舉行主題為「應對全球金融系統脆弱性」的圓桌晚餐會。
　　９：３０ａｍ，美國聯邦儲備理事會理事布雷納德在舊金山聯儲有關氣候變化經濟學的調研
會議上致閉幕辭。
　　下周日，中國國家主席習近平訪問希臘（至１１月１２日）。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　下周一（１１日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布１０月３０－３１日政策會議審議委員
意見摘要。
　　下午５：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在德國商報的第２０屆銀行監管年
會上發表講話。
　　１１：３０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在歐洲投資銀行主辦的一場記者會上發表講話。

＊內地公布１０月通脹率，英國公布第三季國內生產總值＊

　　在數據方面，明日（９日）早上９：３０ａｍ，中國公布１０月消費者物價指數，年率料由
３％升上３﹒４％；生產者物價指數年率跌幅料由１﹒２％擴大至１﹒５％。
　　下周一（１１日）早上７：５０ａｍ，日本公布９月國際收支經常帳餘額，料由２﹒２萬億
日圓下滑至１﹒７萬億日圓。日本９月核心機械訂單月率料由下滑２﹒４％升上１﹒２％；年率
料由下滑１４﹒５％，升上８﹒９％。
　　５：３０ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值季率，料由下滑０﹒２％升上０﹒４％；年率
料由１﹒３％回落至１﹒１％。英國９月工業生產月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％；年率跌
幅料由１﹒８％收窄至１﹒１％。

＊偉易達派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：華建控股（００４７９）、偉易達（００３０３）、
艾伯科技（０２７０８）和天時軟件（０８０２８）。（ｈｏ）

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