【企業盈喜】泛海酒店料中期股東應佔溢利較去年錄得大幅增長

《經濟通通訊社８日專訊》泛海酒店集團（００２９２）公布，預期截至９月底止六個月之

公司股東應佔溢利，相對去年同期將錄得大幅增長。

主要原因是由於擴大債務證券組合導致利息收入增加，而財務資產投資的淨收益對比去年同

期則為淨虧損，以致財務投資業務溢利大幅增加。該差額部分被期內本地社會動盪引致旅遊業市

場氣氛疲弱，集團酒店業務的毛利因而減少，及市場利率上升和銀行貸款增加而導致的融資成本

增加所抵銷。（ｃｗ）

