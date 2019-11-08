《經濟通通訊社８日專訊》泛海酒店集團（００２９２）公布，預期截至９月底止六個月之
公司股東應佔溢利，相對去年同期將錄得大幅增長。
主要原因是由於擴大債務證券組合導致利息收入增加，而財務資產投資的淨收益對比去年同
期則為淨虧損，以致財務投資業務溢利大幅增加。該差額部分被期內本地社會動盪引致旅遊業市
場氣氛疲弱，集團酒店業務的毛利因而減少，及市場利率上升和銀行貸款增加而導致的融資成本
增加所抵銷。（ｃｗ）
08/11/2019 17:08
【企業盈喜】泛海酒店料中期股東應佔溢利較去年錄得大幅增長
《經濟通通訊社８日專訊》泛海酒店集團（００２９２）公布，預期截至９月底止六個月之
公司股東應佔溢利，相對去年同期將錄得大幅增長。
主要原因是由於擴大債務證券組合導致利息收入增加，而財務資產投資的淨收益對比去年同
期則為淨虧損，以致財務投資業務溢利大幅增加。該差額部分被期內本地社會動盪引致旅遊業市
場氣氛疲弱，集團酒店業務的毛利因而減少，及市場利率上升和銀行貸款增加而導致的融資成本
增加所抵銷。（ｃｗ）
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