《經濟通通訊社８日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５７５組睇樓預約，較上周減少
１０﹒６％，跌幅來自嘉湖山莊及映灣園，分別跌３８﹒９％及１６﹒７％，七個屋苑睇樓量無
升跌，美孚新邨則上升７﹒７％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月二手市場成交急增，盤源急速被消化
，現時平價盤買少見少，影響部份買家的睇樓意欲，加上新盤蜂擁推售，搶去不少市場購買力，
最近二手市場交投步伐稍為放緩。（ｃｌ）
08/11/2019 17:48
【本港樓市】中原十大屋苑周末預約睇樓量按周減少１０﹒６％
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５７５組睇樓預約，較上周減少
１０﹒６％，跌幅來自嘉湖山莊及映灣園，分別跌３８﹒９％及１６﹒７％，七個屋苑睇樓量無
升跌，美孚新邨則上升７﹒７％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月二手市場成交急增，盤源急速被消化
，現時平價盤買少見少，影響部份買家的睇樓意欲，加上新盤蜂擁推售，搶去不少市場購買力，
最近二手市場交投步伐稍為放緩。（ｃｌ）
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