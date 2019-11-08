《小傳日記》白宮或反對撤稅，魚缸借勢作後退！

《小傳日記》噚日神州商務部話中美都同意隨協議分階段取消加徵關稅，花旗國之後亦都確

認呢個講法，隔晚（７日）花旗魚缸踢高，香江魚缸經歷六連升兼六連陽，進帳１１７９點或超

過４巴仙後，今朝繼續有很升高開４７點，報２７８９４，但已經係全日最高位，加上升咗咁多

日，回吐壓力都幾大吓，所以之後拗腰向下，半日已經縮水逾百點。

下晝魚缸跌幅擴大至逾兩百點，收市前更加低見２７５８２點，最多插水２６５點，最終魚

缸埋單收報２７６５１點，撻低１９６點或近１巴仙，結束六連升走勢，但守住條２５０天線

（約２７４１９點）。國貨收報１０８８２跌５３點或近半巴仙，全日主板成交７９６﹒６９億

銀多逾２巴仙。

ＭＳＣＩ一如預期擴容至２０巴仙，而上個月外貿數據亦都勝預期，不過Ａ場一樣先升後回

。上證收報２９６４點，低１４點或近半巴仙。深證收報９８９５，亦低２２點，兩市合共成交

約４４９５億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跟隨魚缸跌倒，唔見一亳半子，報６０﹒０５銀。阿

里巴巴確定下星期開始喺香江進行上市前路演，生發發（００３８８）今日跳起１銀，報

２５４銀。ＱＱ（００７００）今日隨魚缸大插水，全日蒸發近２巴仙，報３２７﹒２銀。神州

移動（００９４１）預計最快下年第二季正式喺香江推出５Ｇ服務，全日收高５仙，報６４﹒３

銀。ＡＩＡ（０１２９９）先踢高後跣低，最後收低逾１巴仙，報８２﹒４銀。



＊示威料再臨地產佬下沉，Ａ場續回吐神州券商倒＊



今個星期嘅示威集會期間，有一位科大男生喺停車樓墜樓重傷，今日離世，極有可能令本周

末嘅示威活動火上加油，地產佬、收租佬收市前剎車。恆地（０００１２）大劈近３巴仙，報

３９﹒５銀，係全日表現最差藍戰士。新世界（０００１７）跣低近２巴仙，報１１﹒５銀。新

地（０００１６）仆低逾１巴仙，報１２０﹒７銀。恆隆地產（００１０１）縮水逾１巴仙，報

１７﹒１８銀。信置（０００８３）低近１巴仙，報１２﹒１４銀。希慎（０００１４）被踢出

ＭＳＣＩ明晟香江指數，全日縮水逾１巴仙，報３１﹒２５銀。領展（００８２３）撻低逾１巴

仙，報８５﹒１銀。另外，港鐵（０００６６）插水近２巴仙，報４５﹒０５銀。

上證喺三千點關口有啲阻力，Ａ場繼續回吐早前升幅，成交唔係特別多，所以神州券商全線

縮水。海通證券（０６８３７）撻低近２巴仙，報８﹒４６銀。中信証券（０６０３０）跣低近

２巴仙，報１５﹒４４銀。神州華融（０２７９９）仆低近２巴仙，報１﹒２３銀。中金

（０３９０８）剎車逾１巴仙，報１４﹒８８銀。神州銀河（０６８８１）劈逾１巴仙，報

４﹒３５銀。中信建投（０６０６６）亦跌逾１巴仙，報５﹒７５銀。廣發証券（０１７７６）

軟近１巴仙，報８﹒７５銀。



＊瑞聲業績淡股價ＣＨＯＫ到喊，大和又吹奏吉利未升夠＊



今日焦點都落咗去瑞聲（０２０１８），第一就係佢份成績表遜預期啦，加上魚缸季檢有傳

要踢佢出局，所以瑞聲股價ＣＨＯＫ上ＣＨＯＫ落，跌完兩三個巴仙轉頭又衝上６巴仙，但尾市

就幾乎打和，收跌近半巴仙，報５１﹒６銀。另一孖寶舜宇（０２３８２）都跟回近２巴仙，報

１３０﹒８銀。比亞迪電子（００２８５）漲近２巴仙，報１４﹒８２銀；通達（００６９８）

原地踏步無升跌，報０﹒６２銀。丘仔（０１４７８）上月攝像頭模組銷量雖然多逾四成半，但

全日跌逾１巴仙，報１０﹒８８銀。

今年上半年砵砵車苦過弟弟，但臨近年尾真係柳暗花明，大和又出研究報告，預計吉利

（００１７５）盈利有望下年復甦，重申「掃貨」評級，「他屐」由１５銀升到２０銀。砵砵車

全線起飛，吉利飛高近２巴仙，報１５﹒５４銀，係全日表現最好藍戰士。華晨（０１１１４）

升近半巴仙，報９﹒３２銀。比亞迪（０１２１１）踢高４巴仙，報３９﹒４５銀，係全日表現

最好國貨佬。長汽（０２３３３）抽高近４巴仙，報６﹒８４銀。廣汽（０２２３８）漲近４巴

仙，報８﹒７６銀。



＊績後遭降級日清眼濕濕，石藥動作多股價走下坡＊



日清（０１４７５）放榜之後慘遭大和降級至「持有」，今日繼續趴底半成，報６﹒５８銀

。其他食品佬表現都麻麻地，蒙牛（０２３１９）大挫逾２巴仙，報３０﹒１５銀。Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）唔見逾１巴仙，報３５銀。統一（００２２０）跌半巴仙，報７﹒８６銀。維他

奶（００３４５）逆市升唔夠半巴仙，報３３﹒７銀。

石藥（０１０９３）旗下附屬用１﹒２億人仔收購抑制腫瘤細胞增殖藥，全日曾經創一年新

高，但最後倒跌２巴仙，報２０﹒９５銀，係全日表現最差國貨佬。最近坐火箭咁嘅長江生命

（００７７５）今日回吐一成，報１銀。被納入ＭＳＣＩ中國指數嘅翰森製藥（０３６９２）同

信達生物（０１８０１）今日都有收獲，前者升２巴仙，報２５﹒２銀，後者升逾２巴仙，報

２４﹒５５銀。畀人剔除ＭＳＣＩ神州指數嘅四環醫藥（００４６０）就撻低逾４巴仙，報

１﹒１銀。假期愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

