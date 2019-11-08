《股市一周》港股全周漲５５０點，曾攀上２７９００逾三個月高位

《經濟通通訊社８日專訊》市場關注中美何時落實簽署首階段貿易協議，有傳兩國同意逐步

取消對中國的關稅，亦有機會在１２月簽署協議，刺激人民幣持續走高，更升破７算。港股氣氛

改善，周內曾創約３個月高，高見２７９００點，總結全周累升５５０點。

港股於本周一（４日）裂口高開，消息指中美已就首階段協議內容達成共識，最終以全日最

高位收市報２７５４７點升４４６點。周二（５日）市場繼續憧憬中美成功簽署首階段貿議，大

市最高曾見２７６８３點，惟藥股受內地帶量採購擴圍影響回吐，限制大市升幅，最終收報

２７６８３點升１３６點。

本周三（６日）市場受重磅股騰訊（００７００）及蒙牛（０２３１９）拖累，大市早後回

調，最低曾見２７５４７點。及後本地地產股及銀行股發力，最終恆指收報２７６８８點升５點

。本周四（７日）港股先跌後升，午後中國商務部表示，中美同意隨協議分階段取消加徵關稅，

人民幣升破７算，最終港股收報２７８４７點升１５８點，連升六日兼六連陽，續創逾３個月高

。

今日有消息指美國白宮內部強烈反對取消對中國徵收關稅，連累港股高開４７點後隨即回吐

。最終恆指結束六連漲升勢，收報２７６５１點跌１９６點。

總結恆指本周走勢，累漲５５０點最高見２７９００點，最低見２７２９９點，上下波幅

６０１點，日均主板成交８２３﹒６２億元，比上周增加約３％。國指本周漲２５９點或

２﹒４５％，收報１０８８２點。

重磅股方面，騰訊（００７００）本周漲１﹒７４％，報３２７﹒２元；友邦

（０１２９９）揚３﹒６５％，報８２﹒４元；港交所（００３８８）升２﹒６７％，報２５４

元；中移動（００９４１）升０﹒０８％，報６４﹒３元；匯控（００００５）升０﹒７６％報

６０﹒０５元。



＊大市氣氛改善，內房、藥股強勢＊



內房股陸續公布上月銷售數據，而且表現理想，整體板塊升勢強勁。中海外（００６８８）

全周走高７﹒１２％，報２７﹒１元，為升幅最大恆指成分股；世房（００８１３）被富瑞將評

級由「買入」降至「持有」，仍升１﹒１１％，報２７﹒４元；碧桂園（０２００７）揚

３﹒７７％，報１１﹒５６元；潤地（０１１０９）飆３﹒１％，報３４﹒９５元；融創

（０１９１８）升３﹒２４％，報３８﹒３元。

醫藥股本周繼續有追捧，石藥（０１０９３）獲大華繼顯及高盛升目標價，全周飆

５﹒７％，報２０﹒９５元；中生製藥（０１１７７）亦走高０﹒６８％，報１１﹒８元；百濟

神州（０６１６０）獲安進入股解決資金壓力，揚４﹒０９％，報１１４﹒５元；翰森製藥

（０３６９２）獲納入ＭＳＣＩ中國指數，漲６﹒７８％，報２５﹒２元；復星醫藥

（０２１９６）子公司藥物獲審評受理，上升６﹒１％，報２３﹒５元。



＊人幣走強，濠賭股向上＊



人民幣持續走強，濠賭股受支持。永利澳門（０１１２８）第三季純利按年跌五成四，但仍

漲２﹒７％，報１７﹒４８元；銀娛（０００２７）第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ略高於市場預期

，走高２﹒０３％，報５５﹒２５元；美高梅（０２２８２）軟３﹒６１％，報１２﹒２８元；

金沙（０１９２８）揚３﹒８４％，報４０﹒６元；澳博（００８８０）升０﹒９４％，報

８﹒５８元；新濠（００２００）滑１﹒２１％，報２０﹒４元。

食品股出現回吐，蒙牛（０２３１９）管理層預計原奶價格上升，影響毛利率，全周走低

５﹒１９％，報３０﹒１５元，為跌幅最大恆指成分股；旺旺（００１５１）升１﹒３６％，報

６﹒７１元；統一（００２２０）首三季純利增長下滑至兩成七，軟６﹒３２％，報７﹒８６元

；日清食品（０１４７５）績後亦急挫６﹒５３％，報６﹒５８元；但康師傅（００３２２）漲

１１﹒０５％，報１１﹒８６元。



＊國際油價上升，三桶油表現佳＊



國際油價持續造好，國際期油曾創六周新高，刺激石油板塊造好。中石油（００８５７）全

周升３﹒６８％，報３﹒９５元；中石化（００３８６）走高４﹒２１％，報４﹒７元；中海油

（００８８３）飆６﹒１９％，報１２﹒７元；中海油服（０２８８３）漲１﹒４６％，報

１１﹒１６元。

中美貿易氣氛改善，惟手機設備股高位受壓，丘鈦科技（０１４７８）上月攝像頭模組銷售

數量按年升４５％，走高３﹒４２％，報１０﹒８８元；舜宇光學（０２３８２）揚１﹒０８％

數量按年升４５％，走高３﹒４２％，報１０﹒８８元；舜宇光學（０２３８２）揚１﹒０８％

，報１３０﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）第三季淨利潤及毛利率較預期差，微升０﹒１９％

，報５１﹒６元；通達（００６９８）挫４﹒６２％，報０﹒６２元；富智康（０２０３８）升

１﹒８％，報１﹒１３元。（ｋｓ，ｙｋ）

