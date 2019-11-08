本港周末示威恐加劇，港股終止六連跌，收挫１９６點報２７６５１

《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚（７日）再創歷史新高，港股連升六日累漲１１７９點

或４﹒４％後，今早高開４７點，惟已經是全日最大升幅，高見２７８９４點後反覆向下，隨著

一名早前因閃避警察所施放的催淚彈而墜樓受重傷的大學學生，延至今日早上不治，加上有錄像

顯示警察曾於該學生出事前出現在墜樓位置附近，恐會加劇周末的抗議活動，本地地產股借勢回

吐，拖累港股午後一度最多蒸發２６４點，低見２７５８２點，最終收市跌１９６點或

０﹒７０％，報２７６５１點，終結六連升走勢。主板成交７９６﹒６９億元，較昨日增加

２﹒３％。國指收報１０８８２點，跌５３點或０﹒４９％。

ＭＳＣＩ落實執行第３階段Ａ股擴容，Ａ股先高後低，上證綜指收跌１４點或０﹒４９％，

報２９６４點。深成指收跌２２點或０﹒２２％，報９８９５點。兩市全日成交４４９５億人幣

，按日增長１２﹒７％。



＊汽車股領漲藍籌及國指股，耐世特德昌飆近８％＊



汽車股全線逆市上揚，吉利（００１７５）獲大和唱好，料明年盈利將復甦，全日走高

１﹒８４％，報１５﹒５４元，為表現最佳藍籌。比亞迪（０１２１１）公布，與豐田簽訂合資

成立純電動車研發公司的協議，全日走高３﹒００％，報３９﹒４５元，為表現最佳國指股。長

汽（０２３３３）公布，１０月汽車銷量約１１﹒５萬輛，按年增約４﹒４８％；今年首１０個

月銷量約８３﹒９１萬輛，按年升約６﹒６６％，股價全日揚３﹒６４％，報６﹒８４元。其他

汽車股方面，廣汽（０２２３８）升３﹒５５％，報８﹒７６元。東風（００４８９）漲

２﹒１５％，報８﹒０９元。

汽車設備股亦受追捧，耐世特（０１３１６）走高７﹒７６％，報８﹒０５元。德昌電機

（００１７９）揚７﹒８４％，報１７﹒６０元。福耀玻璃（０３６０６）漲１﹒６６％，報

２４﹒４５元。敏實（００４２５）升０﹒８７％，報２９﹒１０元。信義玻璃（００８６８）

窄幅漲０﹒４４％，報９﹒１８元。

其他內需股則個別發展，蒙牛（０２３１９）跌２﹒４３％，報３０﹒１５元。旺旺

（００１５１）無升跌，報６﹒７１元。統一（００２２０）走低０﹒５１％，報７﹒８６元。

康師傅（００３２２）走高２﹒０７％，報１１﹒８６元。青啤（００１６８）揚０﹒１１％，

報４７﹒４５元。維達（０３３３１）逆市揚３﹒３３％，報１４﹒９元。



＊地產股受壓恆地領跌藍籌，人幣造好內銀仍回吐＊



本地地產股全線回吐，恆基地產（０００１２）連升七日累漲５﹒９％後，今倒跌

２﹒５９％，報３９﹒５元，為表現最差藍籌。新世界（０００１７）走低１﹒８８％，報

１１﹒５元。新地（０００１６）跌１﹒３１％，報１２０﹒７元。信置（０００８３）蒸發

０﹒９８％，報１２﹒１４元。長實（０１１１３）軟０﹒３６％，報５５﹒４元。嘉里建設

（００６８３）走低１﹒１３％，報２６﹒２５元。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒２５％，報６０﹒０５元。港交所（００３８８）

升０﹒４％，報２５４元。騰訊（００７００）走低１﹒９２％，報３２７﹒２元。中移動

（００９４１）窄幅升０﹒０８％，報６４﹒３元。友邦（０１２９９）挫１﹒１４％，報

８２﹒４元。

醫藥股個別發展，石藥（０１０９３）走低２﹒１％，報２０﹒９５元，為跌幅最大國指股

。中生製藥（０１１７７）蒸發２﹒４８％，報１１﹒８元。康哲藥業（００８６７）逆市升

３﹒３３％，報１２﹒４２元。石四藥（０２００５）漲２﹒７２％，報６﹒７９元。藥明生物

（０２２６９）走高２﹒５８％，報８９﹒４５元。藥明康德（０２３５９）升０﹒９８％，報

９７﹒９５元。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９４５，較上個交易日升６３點子，連升三日，是三個月

（８月６日以來）新高，重回７元下方；離岸人民幣（ＣＮＨ）日內亦高見６﹒９６５３。不過

，內銀股隨市回吐，建行（００９３９）走低１﹒３７％，報６﹒４７元。工行（０１３９８）

軟０﹒３４％，報５﹒８６元。農行（０１２８８）跌０﹒６％，報３﹒３１元。中行

（０３９８８）蒸發０﹒６％，報３﹒３１元。郵儲行（０１６５８）逆市揚１﹒５３％，報

５﹒３元，盤中高見５﹒３７元兼破頂。

富譽控股（新）（０８２６９）尾市突錄得一手成交，全日急升１００％，報０﹒２２元，

為表現最佳個股。同景新能源（０８３２６）瀉２８﹒５７％，報０﹒０７元，為表現最差個股

。（ｔｔ）

