《鍾之日記》外貿轉好，入摩擴容，魚缸仍跌

《鍾之日記》１１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美有望逐步撤銷關稅，美股隔晚（７日）再創歷史新高，港股今早高開４７點，惟已經是

全日最大升幅，高見２７８９４點後反覆向下。一名科技大學的二年級男生早前墜樓重傷，延至

今早不治，由於出事地點與當晚警方行動有關係，墜樓原因至今存疑。男生不治消息傳出後，市

場恐會加劇周末的抗議活動，本地地產股借勢回吐，拖累港股午後一度最多蒸發２６４點，低見

２７５８２點，最終收市跌１９６點或０﹒７０％，報２７６５１點，終結六連升走勢。主板成

交７９６﹒６９億元，較昨日增加２﹒３％。



＊入摩如期擴容，Ａ場沒提振＊



ＭＳＣＩ落實執行第３階段Ａ股擴容，２０４隻Ａ股納ＭＳＣＩ中國指數，當中１８９隻屬

中型股；２６８隻現有成分股的納入因子將從１５％提高到２０％。在ＭＳＣＩ中國指數和

ＭＳＣＩ新興市場指數中，Ａ股的權重將分別為１２﹒１％和４﹒１％。所有調整１１月２６日

收市後實施。摩通預計Ａ股短期內將迎來總計４２０億美元的增量資金。

海關總署上午公布，以美元計，１０月出口同比降０﹒９％，好過市場預期下降３﹒９％，

跌幅亦有所收窄；進口同比下降６﹒４％，同樣好過市場預期的下降８﹒９％。１０月貿易順差

為４２８﹒１億美元，高於市場估算的順差４０８﹒３億美元。

兩項利好助力，滬深兩市早市向陽，滬綜指半日升０﹒３５％，一度挑戰三千點關口。惟到

了午後，銀行及券商板塊節節下跌，拖累滬指升幅盡失，收市倒跌０﹒４９％，報２９６４點，

累計全周僅升０﹒２％。深成指早市突破萬點關，午後打退堂鼓，全日跌０﹒２２％。全日成交

４４９５億元人民幣，按日增長１２﹒７％。



＊瑞聲科技午後震盪，上季少賺三成遜預期＊



中美打響科技戰後，市場關注一眾手機相關股的業績表現。瑞聲科技（０２０１８）今日中

午公布截至今年９月底止首三季業績，期間溢利減少近４７％至１４﹒６５億元人民幣，收入按

年減少逾５％至１２５﹒７９億元人民幣，毛利減少逾２７％至３５﹒６８億元人民幣，毛利率

減少８﹒５百分點至２８﹒４％。

單以第三季計，毛利率減少７﹒５百分點至２９﹒６％，較市場預估３１﹒５％為差，不過

比起上一季的２５％有所改善。

此外，公司第三季收入增加近３％至５０﹒１２億元人民幣，比市場預估４８﹒６億元人民

幣要好；毛利減少近１８％至１４﹒８３億元人民幣；淨利亦減少近２９％至６﹒９５億元人民

幣，差過市場預期的７﹒５４１億元人民幣。

瑞聲科技公布業績後一度急挫逾３％，但其後快速欠彈，最多急飆５﹒９％，高位曾創自今

年４月以來新高。但該股其後反覆回軟，收市微跌０﹒５％，報５１﹒６元

其他手機股同樣偏軟，富智康（０２０３８）及舜宇光學（０２３８２）跌１﹒７％，高偉

電子（０１４１５）跌１﹒６％，丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒１％，中興（００７６３）仍

跌０﹒６％；惟比亞迪電子（００２８５）逆市升１﹒５％。



＊科大學子之死催化憤怒，地產股預先跌＊



反修例運動愈演愈烈，警民之間的裂痕恐已加深至無法修補的地步。於上周日晚（３日）在

將軍澳發生的示威行動期間，警方多次向民居發射催淚彈驅散，至翌日（４日）凌晨混亂尚未結

束，期間一名香港科技大學學生周梓樂在尚德停車場三樓跌落到二樓，頭部重創命危。搶救多日

後，於今早，其家人決定忍痛叫停搶救，醫院證實周於早上８時０９分離世，其年僅２２歲。

今早是科大畢業典禮的第二日，在莘莘學子戴上四方帽的時候，卻傳出了周梓樂不治身亡的

消息，科大校長很快便叫停典禮並趕赴醫院，憤怒的學生在科大進行抗議，校長府邸及科大的美

心旗下餐廳遭到破壞。

周梓樂的墮樓原因仍然未明，涉事停車場的管理方領展（００８２３）已公布了閉路電視記

錄，儘管影片未有拍攝到周梓樂的墮樓一刻，但顯示在周墮樓前，防暴警察曾在該停車場進行搜

查，有市民懷疑周當時曾與警方有接觸；另外警車當時堵塞了現場道路，及警方在救護車到場後

仍在施放催淚彈，令外界質疑警方阻礙了救援行動，這也是示威民眾的憤怒原因之一。

今次是反修例運動發生以來，首次有人士被證實在警方行動現場重傷致死，示威者憤怒程度

勢將升級，可以相信今晚以至於周六日將會有激烈的街頭暴力場面發生。

本港地產股率先跌，恆基地產（０００１２）挫２﹒６％，新世界發展（０００１７）跌

１﹒９％，新鴻基地產（０００１６）跌１﹒３％，信和置業（０００８３）跌１％，長實集團

（０１１１３）軟０﹒４％；收租股方面，港鐵（０００６６）跌１﹒６％，領展跌１﹒１％。



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