【駐京專電】北京四家建築國企於宣布合併重組

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京四家建築國企於７日宣布合併重組。其

中，北京城建集團與北京住總集團實施合併重組，北京建工集團與北京市政路橋集團實施合併重

組。

城建集團與住總集團實施合併重組，將北京住總集團的國有資產無償划轉給北京城建集團，

並由北京城建集團對其行使出資人職責。

北京建工集團有限責任公司與北京市政路橋集團有限公司實施合併重組，將市政路橋的國有

資產無償划轉至北京建工集團，由北京建工集團對其行使出資人職責。

