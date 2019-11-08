【修例風暴】港澳辦強烈譴責何君堯被刺：赤裸裸選舉暴力

《經濟通通訊社８日專訊》就香港立法會議員、第六屆區議會選舉候選人何君堯被刺事件，

國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎７日表示極大憤慨和強烈譴責，呼籲依法嚴懲暴力活動

。

徐露穎表示，連日來，少數暴徒除繼續實施堵路、縱火、襲警等暴力活動外，還對在港中資

企業打砸毀燒，暴力衝擊新華社亞太總分社，圍毆和侮辱持不同意見的路人，大肆破壞愛國愛港

議員辦事處和開展競選活動的街站，對愛國愛港候選人、助選團隊和支持選民進行滋擾、恐嚇。

現在更是變本加厲，直接對旗幟鮮明反對暴力的愛國愛港議員行凶傷害，意圖威脅和恐嚇愛國愛

港參選人及其支持者，製造「寒蟬效應」，以此影響區議會選舉結果，達到奪權的政治目的。



＊人民日報斥反對派對事件輕描淡寫＊



《人民日報》發表文章，指參選區議會的香港立法會議員何君堯遇襲，讓內地人民憤慨不已

。文章指有反對派立法會議員企圖淡化蓄意謀殺的嚴重性，甚至質疑事件的真相，認為對一宗蓄

意謀殺輕描淡寫，對光天化日之下拔刀行兇的嚴重暴行視而不見，分明就是意圖以暴力反民主、

以滅聲反自由、以犯罪反法治的煽暴、縱暴、施暴行為，應受到全社會的嚴厲譴責。

文章指，尖刀刺向的是何君堯的身體，但刀鋒所指的卻是選舉的公平公正、香港的法治秩序

、社會的道德良知。若暴力不止、惡行不懲、法治不彰，選舉就會被陰謀政客玷污、香港就會滑

入人人自危、人心盡失的深淵。

何君堯遇襲案，香港警方將該宗在屯門青山發生的傷人案，改列為企圖謀殺案，新界北總區

重案組正積極調查。今日下午在粉嶺裁判法院提堂。

何君堯參選區議會屯門樂翠選區，同區參選的有民主黨盧俊宇，及無報稱政治聯繫的蔣靖雯

。（ｃａ）

