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08/11/2019 13:54

【華為動向】ＩＤＣ：第三季度中國平板電腦市場華為首次排名第一

　　《經濟通通訊社８日專訊》ＩＤＣ發布的平板電腦季度跟蹤報告顯示，２０１９年第三季度
中國平板電腦市場出貨量約５６７萬台，已連續６個季度保持同比增長，但增速繼續收窄，增幅
只有１﹒４％。第三季度，華為平板出貨量約２１２萬台，同比增長２４﹒４％，出貨量市場份
額佔比３７﹒４％。
　　華為本季度首次登上中國平板電腦市場出貨量第一位。蘋果ｉＰａｄ第三季度出貨量約
１９２萬台，同比增長１２﹒２％，佔據市場份額３３﹒８％。（ｃａ）

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