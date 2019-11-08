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08/11/2019 15:33

【數據解讀】中海晟融：經濟短期企穩料四季度經濟增速６﹒１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國１０月進出口同比降幅雙雙收窄，明顯好於市場預期。中海
晟融首席經濟學家張一表示，出口的企穩，除了前期人民幣貶值效應以外，寬貨幣帶來的主要經
濟體經濟企穩也是重要因素。考慮到後兩個月的低基數，出口大概率在未來兩月出現小幅增長。
出口弱復甦和年底基建項目的加速落地將推動經濟短期企穩，預計四季度經濟增速在６﹒１％。
　　但他同時指出，進口持續疲弱意味著如果沒有更加有效措施，經濟將在明年面臨進一步的下
行壓力。（ｃａ）

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