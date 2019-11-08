《經濟通通訊社８日專訊》２０１９年中國國際信息通信展覽會（ＰＴ展）開幕論壇上，工
信部副部長與中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔董事長共同啟動５Ｇ商用。銀河證券發
表最新報告指，橫向比較來看，內地５Ｇ套餐在全球目前資費較低，或有助於５Ｇ滲透率加快提
升。今年是中國５Ｇ元年，運營商有望開展多項綜合應用業務，建議關注運營商中國聯通
（滬：６０００５０）。同時，５Ｇ基站建設高增長周期即將打開，建議關注確定性較高的主設
備商中興通訊（深：００００６３）和烽火通信（滬：６００４９８）。（ｗｌ）
08/11/2019 11:08
【５Ｇ加速】銀證：內地５Ｇ套餐在全球資費較低，有助滲透率提升
《經濟通通訊社８日專訊》２０１９年中國國際信息通信展覽會（ＰＴ展）開幕論壇上，工
信部副部長與中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔董事長共同啟動５Ｇ商用。銀河證券發
表最新報告指，橫向比較來看，內地５Ｇ套餐在全球目前資費較低，或有助於５Ｇ滲透率加快提
升。今年是中國５Ｇ元年，運營商有望開展多項綜合應用業務，建議關注運營商中國聯通
（滬：６０００５０）。同時，５Ｇ基站建設高增長周期即將打開，建議關注確定性較高的主設
備商中興通訊（深：００００６３）和烽火通信（滬：６００４９８）。（ｗｌ）
|中國故事08/11/2019
【進博會】中國藉進博會加深中法關係 法企躊躇滿志拓華業務
|樂天金匯08/11/2019
脫歐期限延長，英鎊買唔買得過？
|生財有道08/11/2019
投資黃金 3大攻略
|國際動態08/11/2019
倫交所研提早收市 縮短工時
|生財有道07/11/2019
【美股新高】馮時煖：美股年內再升空間有限 特對儲局影響力減弱
|生財有道07/11/2019
【港所績後】大摩：成交量或回升 匯證：阿里上市成催化劑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰