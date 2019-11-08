【５Ｇ加速】銀證：內地５Ｇ套餐在全球資費較低，有助滲透率提升

《經濟通通訊社８日專訊》２０１９年中國國際信息通信展覽會（ＰＴ展）開幕論壇上，工

信部副部長與中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔董事長共同啟動５Ｇ商用。銀河證券發

表最新報告指，橫向比較來看，內地５Ｇ套餐在全球目前資費較低，或有助於５Ｇ滲透率加快提

升。今年是中國５Ｇ元年，運營商有望開展多項綜合應用業務，建議關注運營商中國聯通

（滬：６０００５０）。同時，５Ｇ基站建設高增長周期即將打開，建議關注確定性較高的主設

備商中興通訊（深：００００６３）和烽火通信（滬：６００４９８）。（ｗｌ）

