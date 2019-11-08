《神州縱橫－凌昆》美國對中國科技恐懼日深

《神州縱橫》美國的「中國威脅論」不斷發展，並走上日益具體化和基於更詳盡調研的路向

。這其實也在一定程度上反映了中國科技及產業水平的迅速提升，故不能如過往簡單地以偏見否

定之。



＊中國科技發展引起擔憂＊



美國國防部創新單位（Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ）主管

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｒｏｗｎ最近撰文表示：中國在一些科技及產業領域領先美國的情況令人擔

憂，特別是在５Ｇ、無人機、高超音速飛行器、電池和風力、太陽能等新能源。美國智庫外交關

係委員會（Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｎ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ）新出的「創新與國

安」報告則指出，美國要在五年內更新研發支出、人才引進、技術應用和科技聯盟等四大方面的

戰略及政策，以奠定未來２０年在新興及基礎研究領域的主導地位。ＦＢ的朱克伯格在面對政府

及國會質詢時也打了中國牌：指若不開發如數字貨幣等新技術，將讓中國拿去主導權。以上各項

都是基於軍方、政府及私人部門等專家研究結果而來者，當中或有偏差或誇大，卻絕不同於過去

政客們及政治分析員們的主觀、偏見型說法，故應予足夠重視。所指出的「中國威脅」確非憑空

想像，例如在數字貨幣上中國有可能成為首個使用國，人行在這方面早有研究，而中國移動支付

早成世界第一。「創新與國安」報告的思路還是較可取及正確的，為應對中國建議增強自身競爭

力，不同於當局目前的打壓中國禁制中企做法。中美間大可形成良性競爭格局，從而互相推動發

展和帶動全球進步。



＊中國無人機表現卓越＊



至為重要者是中國確是一些關鍵項目開始領先美國，而且其數目還正不斷擴大。無人機乃其

中一例，民用無人機廠商大疆佔了全球市場大部分，而軍用無人機在中東的實戰表現更蜚聲國際

。最初是伊拉克用來打擊伊期蘭國，因效果良佳令中東多國搶購。最近也門胡塞武裝以伊朗供給

的無人機攻擊沙地油田做成巨大損失，更是震動世界。伊朗則以無人機追蹤美艦，美軍擊落卻可

能誤中本國無人機。伊朗的無人機技術來自中國，出口貨已如此厲害解放軍自用的更不用說。國

慶閱兵又露了一手：展示了外型科幻的隱身、飛翼機種攻擊１１及無偵８。最新消息是中國還正

研製至少另兩款飛翼無人機：ＦＬ－２的運輸機及一種具有獨特倒八尾翼的靶機。閱兵中另一矚

目展示為ＤＦ－１７高超音速導彈，有稱此乃美軍還沒有的武器。尤值得注意者是美軍過去亦採

購中國的民用無人機作軍用，兩年前曾因安全問題停止，但最近因無法取得替代品，空軍已破戒

重新用中國貨。顯然，美國的科技及軍事優勢至少在一些方面已經消失，而這正為中國的相關產

業發展及出口帶來黃金機遇。《資深評論員 凌昆》

