《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９４５，較上個交易日升６３
點子，連升三日，是三個月（８月６日以來）新高，重回７元下方。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８０點子，報６﹒９７００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９８８０。
星展銀行最新觀點稱，智利ＡＰＥＣ峰會取消後，中美本月簽署貿易協議的可能性很小了，
雙方仍未就簽署地點達成共識，另外中國希望削減更多關稅的要求，這也需要更多時間來談判條
款，人民幣短期或止步於７元關口。（ｃａ）
08/11/2019 09:36
【聚焦人幣】人幣中間價重回７下方，即期高開１８０點報６﹒９７
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９４５，較上個交易日升６３
點子，連升三日，是三個月（８月６日以來）新高，重回７元下方。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８０點子，報６﹒９７００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９８８０。
星展銀行最新觀點稱，智利ＡＰＥＣ峰會取消後，中美本月簽署貿易協議的可能性很小了，
雙方仍未就簽署地點達成共識，另外中國希望削減更多關稅的要求，這也需要更多時間來談判條
款，人民幣短期或止步於７元關口。（ｃａ）
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