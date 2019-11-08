  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣中間價重回７下方，即期高開１８０點報６﹒９７

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９４５，較上個交易日升６３
點子，連升三日，是三個月（８月６日以來）新高，重回７元下方。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８０點子，報６﹒９７００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９８８０。
　　星展銀行最新觀點稱，智利ＡＰＥＣ峰會取消後，中美本月簽署貿易協議的可能性很小了，
雙方仍未就簽署地點達成共識，另外中國希望削減更多關稅的要求，這也需要更多時間來談判條
款，人民幣短期或止步於７元關口。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯08/11/2019
脫歐期限延長，英鎊買唔買得過？
生財有道08/11/2019
投資黃金 3大攻略
國際動態08/11/2019
倫交所研提早收市 縮短工時
生財有道07/11/2019
【美股新高】馮時煖：美股年內再升空間有限 特對儲局影響力減弱
生財有道07/11/2019
【港所績後】大摩：成交量或回升 匯證：阿里上市成催化劑
生財有道07/11/2019
未來中國Marvel 閱文寫出「星」級好戲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金