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08/11/2019 15:33

【數據解讀】海通：１０月出口降幅收窄，短期貿易擔憂緩解

　　《經濟通通訊社８日專訊》海通證券宏觀團隊發表報告指出，１０月中國以美元計價出口同
比降幅收窄至０﹒９％（前值降３﹒２％）。從國別和地區看，１０月中國對歐盟（３﹒１％）
出口增速回升，對美國出口（－１６﹒２％）降幅收窄，而對日本（－７﹒８％）出口增速繼續
放緩；中國香港（－１５﹒５％）出口增速繼續回落。
　　進口增速改善。１０月中國進口同比回升至－６﹒４％（前值－８﹒５％）。從數量看，
１０月中國進口大豆（－１０﹒７％）明顯減少，鐵礦石（５﹒１％）增速略降，而進口原油（
１１﹒６％）和銅（２﹒６％）增速回升；從金額看，價格因素導致進口鐵礦石
（３６﹒３％）、原油（－９﹒６％）增速放緩。受益於手機新機型需求樂觀，１０月進口集成
電路的數量（２１﹒４％）和金額（－７﹒２％）同比均持續提升。
　　順差繼續回升。１０月進出口增速雙雙改善，貿易順差也回升至４２８﹒１億美元，較去年
同期高出近１００億美元。１０月廣交會出口成交額同比略降１﹒９％，意味著外需整體仍弱，
但考慮到去年四季度開始對美出口基數大幅走低，而近期磋商取得積極進展，短期貿易擔憂緩解
，未來對美出口增速跌幅或仍繼續收窄，有利於人民幣匯率暫穩。（ｃｔ）

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