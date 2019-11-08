【數據解讀】海通：１０月出口降幅收窄，短期貿易擔憂緩解

《經濟通通訊社８日專訊》海通證券宏觀團隊發表報告指出，１０月中國以美元計價出口同

比降幅收窄至０﹒９％（前值降３﹒２％）。從國別和地區看，１０月中國對歐盟（３﹒１％）

出口增速回升，對美國出口（－１６﹒２％）降幅收窄，而對日本（－７﹒８％）出口增速繼續

放緩；中國香港（－１５﹒５％）出口增速繼續回落。

進口增速改善。１０月中國進口同比回升至－６﹒４％（前值－８﹒５％）。從數量看，

１０月中國進口大豆（－１０﹒７％）明顯減少，鐵礦石（５﹒１％）增速略降，而進口原油（

１１﹒６％）和銅（２﹒６％）增速回升；從金額看，價格因素導致進口鐵礦石

（３６﹒３％）、原油（－９﹒６％）增速放緩。受益於手機新機型需求樂觀，１０月進口集成

電路的數量（２１﹒４％）和金額（－７﹒２％）同比均持續提升。

順差繼續回升。１０月進出口增速雙雙改善，貿易順差也回升至４２８﹒１億美元，較去年

同期高出近１００億美元。１０月廣交會出口成交額同比略降１﹒９％，意味著外需整體仍弱，

但考慮到去年四季度開始對美出口基數大幅走低，而近期磋商取得積極進展，短期貿易擔憂緩解

，未來對美出口增速跌幅或仍繼續收窄，有利於人民幣匯率暫穩。（ｃｔ）

