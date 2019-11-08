【進博會】中國藉進博會加深中法關係，法企躊躇滿志拓華業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》在今屆進博會上，法國作為主賓國之一獲得

中方高規格接待。在開幕式上，法國總統馬克龍緊隨國家主席習近平之後發言，他高度贊賞中國

進一步擴大開放的舉措。當晚，習近平夫婦還特別邀請馬克龍夫婦共遊上海豫園；翌日，馬克龍

和習近平再度於北京相會，見證中法企業簽署一系列合作協議，隨後雙方共同發布《中法關係行

動計劃》，兩國一致同意在２９個重點領域採取行動加強合作。

據法新社報道，此次馬克龍訪問中國拿到總值上百億歐元貿易協議。不過，空客未能簽署新

的飛機出售合同，馬克龍表示，「與數字相比，我更看重後續的結果」。今年３月，中國已與法

國簽訂了３００架空客飛機的採購協議，總價值約３５０億美元。

中美貿易博弈懸而未決，而包括法國在內的歐盟，近期也受到美國加徵關稅的困擾。因此，

中法兩國此時此刻擁有相同的利益和訴求，都在倡導實現更加開放包容、互利共贏的多邊世界格

局。馬克龍在進博會開幕式上表示，在全球化中，各國都面臨發展不平衡的問題。訴諸單邊主義

、保護主義，使用關稅武器和叢林法則，解決不了當前世界面臨的問題，這不是法國的選擇，也

不是歐洲的選擇。貿易戰沒有贏家，中國作為各國重要貿易夥伴的利益以及多邊主義、自由貿易

和多邊貿易體系應該得到維護。歐盟視中國為重要合作夥伴，願同中方共同維護強有力的多邊主

義，為構建更加平衡的國際秩序作出貢獻。

《中法關係行動計劃》亦提到，要推進雙邊貿易和雙向投資，中方歡迎法國企業擴大對中國

市場的出口。雙方鼓勵兩國金融市場雙向開放，支持各自符合條件的金融機構到對方國家展業；

加強農業全方位合作，擴大法國農產品對華出口。此外，中法雙方還明確將在航空、工業、核能

領域進行進一步的合作。

法中委員會副主席錢法仁對《經濟通通訊社》表示，歐盟各個國家在不同的領域都有自己的

優勢，比如德國的機器、化工業最強，英國的金融業最強，而法國在各方面都有很優秀的企業，

飛機領域有空客、金融行業有法巴銀行、醫藥方面有賽諾菲，因此中法可以合作的領域很多。

數據顯示，在去年首屆進博會上，共有６９家法國企業參展，成交額達到１５﹒５億美元，

居歐洲第二；今年參展的法國企業數量約有８０家，智能及高端裝備企業參與度提升。

