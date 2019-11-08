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即市新聞

08/11/2019 08:09

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ落實第３階段擴容，增２０４隻Ａ股

　　《經濟通通訊社８日專訊》環球指數公司ＭＳＣＩ公布半年度檢討結果，落實執行第３階段
Ａ股擴容，２０４隻Ａ股將納入ＭＳＣＩ中國指數，當中１８９隻屬中型股；２６８隻現有成分
股的納入因子將從１５％提高到２０％。在ＭＳＣＩ中國指數和ＭＳＣＩ新興市場指數中，中國
Ａ股的權重將分別為１２﹒１％和４﹒１％。所有調整將在１１月２６日收市後實施。
　　ＭＳＣＩ又公布ＭＳＣＩ中國全流通指數成份股變動，將加入６２隻股份，剔走２０隻；
ＭＳＣＩ小型股全流通指數就加入３３０隻股份，剔除３７隻；ＭＳＣＩ中國Ａ股指數加入４７
隻股份，剔除３８隻；ＭＳＣＩ中國Ａ股小型股指數加入３２０隻股份，剔除９隻。

＊中盤股加入ＭＳＣＩ體系＊

　　本次指數調整中，中盤Ａ股的加入也使得國際投資者參與Ａ股市場投資的過程更全面、更常
態化。
　　ＭＳＣＩ早前表示，在ＭＳＣＩ指數編制準則上，所謂的標準指數都包含有中盤和大盤的股
票，作為整體代表，且幾乎無一例外。但是中國Ａ股在去年納入時破了一個先例，考慮到Ａ股當
時首次納入ＭＳＣＩ指數，若一次性納入大盤和中盤股，可能使投資者「消化不良」，便沒有把
中盤股加進去。但是這一點是不完全符合ＭＳＣＩ指數編制準則的。而現在，多數投資者認為將
中盤Ａ股納入的時機已經成熟。

＊年內最大一次擴容＊

　　本次Ａ股擴容帶來的資金流入將明顯高於此前幾次納入。根據追蹤ＭＳＣＩ指數的資金規模
，中金公司估算本次指數調整對Ａ股的增量資金（主動＋被動）規模約為３５０億美元至
４００億美元（約２５００億元至３０００億元人民幣），相比今年５月和８月的兩次納入的估
算資金流入（約２３０億美元）高約５０％至７０％。（ｃｔ）

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