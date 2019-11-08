【進博會】蘇伊士集團：希望到２０２３年中國業務在全球佔比翻倍

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》在中法元首互釋友好的當下，參與進博會的

法國企業紛紛表示出對中國市場的巨大信心。法國最大環保公司之一蘇伊士集團旗下的蘇伊士新

創建近日就在山東東營獲得投資約３﹒５億元人民幣的河口藍色經濟產業園危廢處置項目，為當

地處理２４類危廢品，一期項目將於２０２０年動工，預計於２０２１年建成。這是蘇伊士新創

建在大中華區的第九個危廢處理項目。

蘇伊士新創建是蘇伊士環境集團與新創建集團（００６５９）的合資公司，以大中華區的水

務管理、固廢資源管理及水務工程為核心業務，目前各地合作的項目有逾７０個，在大中華區設

立了逾２６０個水廠和污水處理廠。

蘇伊士亞洲地區固廢資源管理首席執行官郭恩堂對《經濟通通訊社》表示，中國市場很大、

效率高，而且中國人敬業盡職，因此對公司在中國的發展十分有信心。他提到：「目前中國的業

務佔蘇伊士集團全球業務的比重是１０％左右，我們的目標是在２０２３年能把中國業務對集團

的貢獻翻倍。」

雖然中國經濟增速開始下行，但郭恩堂認為，中國經濟並沒有特別明顯的下行，而且跟世界

比起來，增速仍然較高。同時，環保行業也是一個朝陽的產業，特別是上海垃圾分類政策的實施

，令他看到中國市場的潛力，未來公司可以在中國也借助垃圾分類的政策來開發多種項目，比如

將廚餘垃圾回收後進行處理，並利用處理過程中產生的沼氣發電等等。



＊空客：美國加徵關稅的作法是兩敗俱傷



雖然空客這次沒有簽署新的飛機採購訂單，但公司與發改委簽署了《關於進一步發展工業合

作的諒解備忘錄》，計劃將在天津的空客Ａ３２０系列飛機總裝線的產能提高５０％。此外，從

２０２０年下半年起，空客天津寬體飛機完成和交付中心將開始Ａ３５０ＸＷＢ寬體飛機的客艙

安裝、飛機噴漆等工作，計劃於２０２１年交付首架Ａ３５０飛機。

《中法關係行動計劃》中亦特別提到，中法在航空領域發展戰略夥伴關係的重要性。雙方在

各方擬定的條件下支持空客公司加大在中國的工業投入，支持中國航空公司繼續採購空客飛機。

空中客車公司首席執行官傅里在接受內媒採訪時表示，備忘錄的簽署確定了空客與中國合作

夥伴未來十年的新框架。過去２０年，空客在中國的市場份額從１５％增長到５０％，目前公司

生產的飛機２０％左右都是交付給中國，這與中航工業集團等合資共贏的方式有關，因此未來這

樣的合作方式會繼續推進。

不久前，美國對歐盟開出百億稅單中也包括對空客飛機加收１０％的關稅。對此，傅里認為

，加徵關稅對歐洲來說的確是不利的消息，但由於空客在美國有大量採購，因此對美國也有衝擊

。傅里說：「我們認為目前的做法是兩敗俱傷，希望美歐能夠解決這個問題。中美也有關稅衝突

，美國把關稅作為武器是非常危險的做法，對自己也不利。我們一直呼籲各方創造開放性的世界

貿易環境，希望最終能找到合理的解決方案。」

