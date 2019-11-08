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08/11/2019 11:49

【聚焦數據】前十月民企進出口增１０﹒３％，成第一大外貿主體

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，前１０個月，民營企業進出口１０﹒８７萬
億元（人民幣．下同），增長１０﹒３％，佔外貿總值的４２﹒４％，比去年同期提升３個百分
點，成為中國第一大外貿主體。其中，出口７﹒１８萬億元，增長１２﹒８％，佔出口總值的
５１﹒３％；進口３﹒６９萬億元，增長５﹒８％，佔進口總值的３１﹒７％。
　　同期，外商投資企業進出口１０﹒３２萬億元，下降３﹒４％，佔外貿總值４０﹒３％。其
中，出口５﹒４８萬億元，下降１﹒５％；進口４﹒８４萬億元，下降５﹒４％。此外，國有企
業進出口４﹒３４萬億元，下降１％，佔我外貿總值的１７％。其中，出口１﹒３２萬億元，下
降６﹒１％；進口３﹒０２萬億元，增長１﹒３％。
　　機電產品、勞動密集型產品出口均保持增長。前１０個月，中國機電產品出口８﹒１５萬億
元，增長４﹒３％，佔出口總值的５８﹒３％。其中，電器及電子產品出口３﹒７３萬億元，增
長５﹒５％；機械設備２﹒３４萬億元，增長１﹒９％。
　　同期，服裝出口８６２４﹒１億元，與去年同期基本持平；紡織品６８１０﹒７億元，增長
５﹒５％；家具２９８６﹒６億元，增長６﹒２％；鞋類２６８３億元，增長５﹒４％；塑料製
品２６８０﹒８億元，增長１７％；玩具１８０２﹒５億元，增長３２﹒２％；箱包
１５２２﹒４億元，增長５﹒１％。
　　上述７大類勞動密集型產品合計出口２﹒７１萬億元，增長６﹒１％，佔出口總值的
１９﹒４％。此外，鋼材出口５５０９萬噸，減少５﹒８％；汽車１００萬輛，增加３％。
（ｗｌ）

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