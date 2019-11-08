【ＦＯＣＵＳ】「分階段取消加徵關稅」似成中美共識，港股周四（７日）尾盤反彈錄六連

升，隔夜美股亦刷新紀錄新高，「恐慌與貪婪指數」續攀升至９１的「極貪婪」高位。所謂「魔

鬼在細節」，仔細留意中方商務部發言人和美方白宮經濟顧問的說法，取消前提－－是根據協議

的「內容」，還是根據協議的「執行」？一字之差仍可能失諸千里。



＊魔鬼在細節，一字之差或失諸千里＊



繼華府暫緩１０月１５日上調２５００億美元中國貨關稅稅率至３０％，及大概率同樣暫緩

１２月１５日對約１５６０億美元中國貨加徵１５％關稅，商務部發言人高峰昨首次證實，中美

有望取消「已加徵」關稅，消息即時刺激恆指Ｖ彈，隨後美股、油銅齊升，美債、黃金大跌。

中方吹風隨即得到美方呼應，白宮經濟顧問庫德洛表示，「如果達成第一階段協議，就將有

關稅共識和讓步（ｔａｒｉｆｆ ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ ａｎｄ

ｃｏｎｃｅｓｓｉｏｎｓ）。」相比高峰「如果達成第一階段協議，應當根據協議的內容同步、

等比率取消已加徵關稅」的說法，美方實際並未確認「根據協議的內容」取消關稅。

若回想庫德洛早前「承諾很好，但執行是我們想要的（ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ ｉｓ

ｗｈａｔ ｗｅ ｗａｎｔ）」，及貿易代表萊特希澤「協議需要可執行性（ａ ｄｅａｌ

ｎｅｅｄｅｄ ｅｎｆｏｒｃｅａｂｉｌｉｔｙ」的說法，所謂「魔鬼在細節」，中美同步、等

比率取消已加徵關稅，到底是根據協議的「內容」，還是根據協議的「執行」，一字之差仍可能

失諸千里。



＊中國買時間，出口西方不亮東方亮＊



儘管多種跡象顯示，中美極大機會達成並簽署第一階段貿易協議，包括就「通烏門」彈劾調

查愈來愈不利侵侵、共和黨於傳統票倉肯塔基州的州長選舉中敗北等，但有消息就指，取消對華

關稅計劃在白宮內部正遭遇強烈抵制；而美國９月關稅收入達到創紀錄的７０億美元（其中來自

中國貨的達４１億美元），亦可能令侵侵「十五十六」。

事實上，市場可能高估了第一階段貿易協議的重要性。按對華大鷹派、白宮貿易顧問納瓦羅

的說法，中美最終需要三個階段的協議來結束中國對美國經濟的結構性攻擊；美國前財長薩默思

則指，即使有了首階段協議，中美仍然有很多緊張和不確定性，影響全球經濟增長的那些深層次

的大問題依然存在，「認為我們距離經濟涅磐只有一個協議簽字儀式之遙是在自欺欺人。」

對中國來說，出口轉內需驅動早已是大勢所驅，而從海關總署剛公布的１０月外貿數據看，

美國實際只排名貿易夥伴第三（次於歐盟、東盟）；即使首１０月對美國出口跌

６﹒８％，但同期對歐盟、東盟出口卻分別大增１０﹒４％、１６﹒１％，美元計貿易順差更擴

大３４﹒９％。

總而言之，在中國就博弈「Ｂｕｙ ｔｉｍｅ」的總思路下，對首階段貿易協議利好不宜過

度炒作之餘，對內地經濟的承受韌性也不宜看得過悲。

