  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2019 08:14

【企業盈警】興證國際（０６０５８）料全年轉盈為虧

　　《經濟通通訊社８日專訊》興證國際（０６０５８）發盈警，料截至１０月３１日止１０個
月業績由盈轉虧，而截至１２月３１日止年度亦錄虧損，去年度純利約１﹒４４億元。
　　首１０個月虧損主因今年香港經濟遭遇２００９年經濟衰退以來最差局面，第三季度已步入
技術性下滑，資本市場持續低迷，交易量下滑，導致其經紀業務收入下跌，並且在定期審查客戶
保證金帳戶組合及財務狀況後，根據減值管理辦法及預期信用損失模型，就相關保證金貸款作出
減值撥備約３﹒８４億元。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道08/11/2019
投資黃金 3大攻略
國際動態08/11/2019
倫交所研提早收市 縮短工時
生財有道07/11/2019
【美股新高】馮時煖：美股年內再升空間有限 特對儲局影響力減弱
生財有道07/11/2019
【港所績後】大摩：成交量或回升 匯證：阿里上市成催化劑
生財有道07/11/2019
未來中國Marvel 閱文寫出「星」級好戲
剖析天下07/11/2019
約翰遜孤注一擲 大選圖解脫歐困局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金