【企業盈警】興證國際（０６０５８）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社８日專訊》興證國際（０６０５８）發盈警，料截至１０月３１日止１０個

月業績由盈轉虧，而截至１２月３１日止年度亦錄虧損，去年度純利約１﹒４４億元。

首１０個月虧損主因今年香港經濟遭遇２００９年經濟衰退以來最差局面，第三季度已步入

技術性下滑，資本市場持續低迷，交易量下滑，導致其經紀業務收入下跌，並且在定期審查客戶

保證金帳戶組合及財務狀況後，根據減值管理辦法及預期信用損失模型，就相關保證金貸款作出

減值撥備約３﹒８４億元。（ｗｈ）

