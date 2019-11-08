【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒６億人幣，買美團藥明沽建行友邦

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚（６日）美股走勢牛皮，港股今早高開１點後，受騰訊

（００７００）及手機設備股帶累，最多挫１５３點報２７５３４。午後中國商務部發言人高峰

表示，中美同意隨協議分階段取消加徵關稅，人民幣再次突破至７算，港股反彈高走，最多曾升

２１２點高見２７９００點，最終收報２７８４７點，升１５８點或升０﹒５７％，連升６日兼

６連陽，累漲１１７９點或４﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒５６億元人民幣增約１倍。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、中國太保（０２６０１）；淨賣出最多

的依次是建設銀行（００９３９）、友邦保險（０１２９９）、舜宇光學（０２３８２）。

主板成交７７８﹒４７億元，按日升６﹒８４％。其中港股通成交１００﹒３億元，佔總成

交１２﹒９％。



＊北水買貨力增，美團、太保受追捧＊



被納入港股通的美團仍然是北水「買入榜」的榜首，全日淨買入逾５﹒４億元增約五成半。

美團收報９８﹒５元，漲１﹒９７％。

有傳中國太保（０２６０１）斥廿億美元購瑞士再保險，北水力撐，淨買入８８０４萬元。

太保收升１﹒５％，報３０﹒５５元。

有傳ＡＳＭＬ原先計劃在今年年底之前供應ＥＵＶ微影設備給中芯（００９８１），不過該

計劃目前暫時被叫停。中芯股價挫４﹒５６％，收報９﹒８３元。而北水則趁機吸納中芯，淨買

入２８６０萬元。

騰訊早前連續三日被北水沽貨，昨日（７日）北水止沽轉買，昨日（７日）淨買入

２３７５萬元，股價收報３３３﹒６元，軟０﹒１２％。騰訊將於下周三（１３日）放榜。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ５．４１

藥明生物（０２２６９） １．６４

中國太保（０２６０１） ０．８８

工商銀行（０１３９８） ０．７１

廣汽集團（０２２３８） ０．５４



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －１．４２

友邦保險（０１２９９） －１．２５

舜宇光學（０２３８２） －１．０４

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（ｊｔ）

