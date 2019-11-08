《日入而息》啟德地收４標書，Ａ股入摩擴容，瑞聲上季少賺２９％

《今天重點》﹡地政總署表示啟德４Ａ區２號住宅地接獲４標書；中原指啟德住宅地入標反

應遜預期，估值料近１９３億

﹡銀公料本港銀行再下調最優惠利率機會不大；本港經濟全年或出現負增長，

籲巿民保持謹慎

﹡瑞聲科技（０２０１８）首三季溢利減少近４７％至１４﹒６５億元人民幣

﹡墮樓科大生周梓樂留院五天，延至今早約８時不治

﹡ＭＳＣＩ落實第３階段擴容，增２０４隻Ａ股；摩通：ＭＳＣＩ擴容為Ａ股

帶來４２０億美元增量資金

﹡１０月美元計出口降０﹒９％進口降６﹒４％均好預期；內地１０月人幣計

出口意外增２﹒１％進口降３﹒５％；內地首１０月貿易順差３４０３萬億

美元，擴大３５％



《即日市況》﹡本港周末示威恐加劇，港股終止六連跌，收挫１９６點報２７６５１



《深滬股市》﹡入摩擴容外貿轉好沒提振，滬指收跌０﹒５％銀行股跌



《美元匯價》﹡英鎊兌美元若失守１﹒２８，或下試１﹒２６；歐元最新報１﹒１０２８╱

３２，日圓最新報１０９﹒３６╱３８



《公司業績》﹡瑞聲科技（０２０１８）首三季溢利減少近４７％至１４﹒６５億元人民幣

﹡５１信用卡（０２０５１）附屬中彩網通九個月虧轉盈２１２５萬元

﹡俄鋁（００４８６）首三季賺８﹒２億美元，跌約４７％

﹡安賢園中國（００９２２）中期純利按年跌２６﹒７３％，不派息

﹡新源萬恆（０２３２６）料中期虧損按年減少５５至６５％

﹡依利安達（０１１５１）第三季純利升４９﹒６％至９７７萬美元，不派息



《公司資訊》﹡太古地產（０１９７２）首九個月太古廣場零售額跌近１２％，辦公樓租金

升１８％

﹡國泰集團部署優化機隊，將於２０２４年前接收６５架新飛機

﹡信基沙溪（０３６０３）三年內增設３家酒店用品商場

﹡康德萊醫械（０１５０１）帶量採購政策是好機會，冀擴充市佔率

﹡達力普（０１９２１）料二期擴張項目完成後負債比率可下降

﹡中國華融（０２７９９）附屬擬發１０億美元票據

﹡中移動香港表示最快明年第二季正式推出５Ｇ服務，月費價格合理

﹡中國天保（０１４２７）公開認購僅７９％，中間偏下定價２﹒５元

﹡佳源國際（０２７６８）１０月合同銷售４０﹒１９億元人民幣，升約

４１％

﹡青建國際（０１２４０）獲兩份新加坡建築合約，預計總額共約１０億元

﹡基匯資本與中金數據建立合資夥伴關係，拓內地ＩＤＣ項目

﹡博華太平洋（０１０７６）塞班島辦事處遭當地執法機關要求協助調查

﹡港大零售（０１２５５）主席楊軍擬出售公司５０％股權

﹡雲南水務（０６８３９）中標廣東清遠市ＰＰＰ污水處理設施項目

﹡綠景中國地產（０００９５）繼續留意本港合適機會，對長遠投資有信心；

觀塘綠景ＮＥＯ出租率逾五成，暫未有減租計劃

﹡中國能源建設（０３９９６）旗下附屬獲肯尼亞風電工程，涉２億美元

﹡周一兵已辭任偉仕佳杰（００８５６）執行董事兼副主席

﹡河北建設（０１７２７）獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小型股指數成份股

﹡德信中國（０２０１９）１０月份合約銷售額按月升２１﹒４％

﹡魏瀟辭任太睿國際控股（０１０１０）行政總裁

﹡萬順集團（０１７４６）與Ｅｎｅｃｏ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ訂立諒解備

忘錄



《國企紅籌》﹡華能新能源（００９５８）１０月份總發電量按年升一成

﹡安捷利實業（０１６３９）收到項目補助資金餘下３１６１萬元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）１０月合同銷售額按年跌４５％

﹡上海集優機械（０２３４５）擬永久關閉位於德國柏林的生產工廠

﹡中國興業（００１３２）附屬公司購工行理財產品，涉資約１﹒１２億元

﹡保利置業（００１１９）首１０月合約銷售額按年下跌３﹒５８％



《神州民企》﹡龍光（０３３８０）１０月合約銷售額升４１﹒１％至７０﹒９億元人民幣

﹡國瑞置業（０２３２９）１０月銷售增近４９％至１６﹒８１億元人民幣

﹡舜宇光學（０２３８２）１０月手機鏡頭出貨量按年上升４２％

﹡麗珠醫藥（０１５１３）出售９﹒５％珠海麗珠試劑股份股權

﹡摩比（００９４７）首九個月５Ｇ產品累計銷售收入按年增１８６％

﹡李寧（０２３３１）簽投資協議設供應鏈基地，最多投資１５億元人民幣



《中國要聞》﹡１０月美元計出口降０﹒９％進口降６﹒４％均好預期

﹡內地１０月人幣計出口意外增２﹒１％進口降３﹒５％

﹡內地首１０月貿易順差３４０３萬億美元，擴大３５％

﹡前十月民企進出口增１０﹒３％，成第一大外貿主體

﹡海關表示前十月大豆進口跌８﹒１％，原油進口增逾一成；前十月對一帶一

路國家進出口增９﹒４％；首十月一般貿易出口增４﹒８％比重提升

﹡北京四家建築國企於宣布合併重組

﹡北京居民用管道天然氣售價每立方米下調０﹒０２元

﹡上海浦東全面排查轄區內私募機構

﹡領航委任浦彥為董事總經理兼中國區投資管理部主管

﹡中科院外籍僱員發不當言論，遭註銷拘留許可限期離境

﹡內地１５部門聯合倡議，動員全社會力量參與消費扶貧

﹡市場監管總局表示加強「雙１１」監管，保護消費者權益

﹡深圳上市公司貢獻全市逾六成ＧＤＰ、近八成產業稅收

﹡劉鶴稱中國經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好

﹡據報在法最大投資項目遭馬克龍喊停，萬達表示嚴重失實

﹡深交所表示加快推進創業板改革並試點註冊制落地實施

﹡周小川稱數字貨幣在不同層次的應用，監管要求也不同

﹡南粵銀行罕見拒贖回二級債，引發流動性緊張猜想

﹡人行連續第十日停逆回購，本周累計淨回籠３５億元；人行累計發行七次離

岸央票，在港建立常態機制；人行上海：加大Ｇ６０科創企業信貸投放，降

低融資成本

﹡ＩＤＣ表示第三季度中國平板電腦市場華為首次排名第一

﹡貴州高速公路集團與華為簽署戰略合作協議

﹡美國商務部初裁中國出口商在美傾銷瓷磚

﹡海關總署表示前十月對美貿易順差擴大０﹒８％

﹡人行擬推Ｇ６０綜合金融服務方案，明確１５條政策舉措

﹡中國藉進博會加深中法關係，法企躊躇滿志拓華業務

﹡百聯股份與歐萊雅等三家公司達成戰略合作

﹡蘇伊士集團表示希望到２０２３年中國業務在全球佔比翻倍

﹡央視表示香港若放任大灣區發展機遇擦身而過是不可想像

﹡深圳國資國企合力推進５Ｇ、鯤鵬業和智慧城市建設

﹡科創板打新理性回歸，參與網上申購從峰值大減２０萬戶

﹡報道指越南將因爭議地圖檢查華為、小米手機

﹡銀保監發新規意見稿，放寬外資銀行資產及股權要求

﹡外匯局表示中國第三季經常帳戶順差５４９億美元；首三季國際收支保持基

本平衡，服貿逆差縮小

﹡乘聯會表示１０月廣義乘用車銷量減５﹒７％連跌４個月

﹡中證監就科創板上市公司再融資管理辦法公開徵意見；中證監修訂再融資規

則：取消創業板連續２年盈利條件；中證監修訂非上市公司監督管理辦法；

擴大股票股指期權試點

﹡外交部表示美國務卿蓬佩奧通過反華撈取個人政治資本

﹡華為第二期３０億元中票發行完畢，利率上漲１個基點

﹡長三角Ｇ６０九城市企業意向採購金額達４４９﹒８億元

﹡上海大型零售採購商集中簽約，交易金額較首屆升四成



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１５７９﹒５４點

﹡台灣中山大學兩岸研究學者遭電郵入侵長達３年



《其他消息》﹡政府下周五招標出售大坑住宅地，１２月１３日截標

﹡地政總署表示啟德４Ａ區２號住宅地接獲４標書

﹡深股通額度全日用２６億元，陸股通連續１２天錄淨流入；滬股通額度全日

流走１﹒６億，陸股通淨流入１３﹒７億

﹡瑞銀表示本港未見有明顯資金流出，與內地商討跨境理財通消息正面

﹡瑞銀及羅兵咸報告指亞太區仍是全球擁有最多億萬富豪地區

﹡中原ＣＣＬ升０﹒２２％結束十周連跌，樓市調整結束；中原十大屋苑周末

預約睇樓量按周減少１０﹒６％

﹡銀公料本港銀行再下調最優惠利率機會不大；本港經濟全年或出現負增長，

籲巿民保持謹慎



《修例風暴》﹡何君堯下午出院，刺殺案疑犯押後明年２月再訊

﹡政府對科大生墮樓不治深感難過，警方將全力調查

﹡科大取消下午學位頒授典禮下午課堂及一切活動；將軍澳墮樓科大男生傷重

不治，科大畢業禮默哀

﹡高院延長禁警員被「起底」禁令，新聞工作者獲豁免

﹡港澳辦強烈譴責何君堯被刺：赤裸裸選舉暴力

﹡領展表示擬盡快發放更多墮樓現場停車場閉路電視片段

﹡墮樓科大生周梓樂留院五天，延至今早約８時不治

﹡警方建議開死因庭研訊周梓樂死因，曾兩度進入停車場；周梓樂墮樓前獨自

在停車場徘徊，絕無被追捕

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