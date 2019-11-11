《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６８１．２４ 升 ６．４４點╱０．０２％
標普５００ ３０９３．０８ 升 ７．９０點╱０．２６％
納斯達克 ８４７５．３１ 升 ４０．８０點╱０．４８％
倫敦富時１００ ７３５９．３８ 跌 ４７．０３點╱０．６３％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２８．５６ 跌 ６０．９０點╱０．４６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８９．７０ 跌 １．２８點╱０．０２％
﹡香港時間７：４２ａｍ美元兌日圓１０９．２７，歐元兌美元１．１０２６
11/11/2019 07:48
《日出而作》特朗普否認同意撤回向華關稅，今早東鐵線服務受阻
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７６８１．２４ 升 ６．４４點╱０．０２％
標普５００ ３０９３．０８ 升 ７．９０點╱０．２６％
納斯達克 ８４７５．３１ 升 ４０．８０點╱０．４８％
倫敦富時１００ ７３５９．３８ 跌 ４７．０３點╱０．６３％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２８．５６ 跌 ６０．９０點╱０．４６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８９．７０ 跌 １．２８點╱０．０２％
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