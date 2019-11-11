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11/11/2019 07:48

《日出而作》特朗普否認同意撤回向華關稅，今早東鐵線服務受阻

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７６８１．２４　升　　　６．４４點╱０．０２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０９３．０８　升　　　７．９０點╱０．２６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４７５．３１　升　　４０．８０點╱０．４８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３５９．３８　跌　　４７．０３點╱０．６３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２２８．５６　跌　　６０．９０點╱０．４６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８８９．７０　跌　　　１．２８點╱０．０２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４２ａｍ美元兌日圓１０９．２７，歐元兌美元１．１０２６

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