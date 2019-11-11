《牛熊志選－陳其志》投資氣氛改善，資金留意落後股騰訊

《牛熊志選》恆指上周往上突破２７０００點關口，逐步向年中的密集整固區約２８０００

點至２９０００點之間推進，短期走勢好轉，策略上或可逢低部署好倉。恆指牛熊證資金流情況

，截至上周四（７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７４７４萬港元資金淨流出，顯示

有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面

，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６７００點至２６９９９點之間，累計相當約

２２０８張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７９００點至２８１９９點之間累計了相當約

１９１３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１５﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至１６﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２１﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２４﹒０％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至２３﹒８％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升１﹒４個波幅點至２７﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

１８﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２３﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至１７﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

維持於１８﹒３％的水平；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１７﹒４％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３０２２萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約３６５元至３７３元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍至１２倍；牛證方面，資金

留意收回價３１７元至３２１元之間的較貼價條款，收回距離約１％至２％，槓桿約２３倍至

３９倍。另外，石藥（０１０９３）相關認購證及牛證期內錄得約２４２０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價１９元至２０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍；牛證方面，

資金留意收回價１０元至１１元之間的條款，收回距離約４６％至５１％，槓桿約１倍至２倍。

至於看空資金流方面，期內友邦的相關認沽證及熊證合共錄得約７４８萬元資金淨流入部署

。友邦認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約７１元至８１元附近的中期價外條款，實際槓

桿約６倍至１２倍；熊證方面，資金主要留意收回價８６元至９０元附近的條款，收回距離約

４％至９％，槓桿約９倍至１７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

