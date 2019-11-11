《一周攻略－周進略》港股氣氛續改善，待返２８０００

《一周攻略》全球股票市場氣氛不錯，繼續有改善。早前是靠一連串的好消息，包括貿易談

判以至脫歐方案談得成果，隨後便是重新關注數據，發現未必太差，沒有想像般差，而另一邊廂

，原來設想得很差的，估值早已打了個很深的折扣，一來一回，現在又變得吸引了。



＊賺錢經驗為股市創造條件＊



可不是嗎？投資者看重的，其實就是這麼一個落實，基本面不錯是有轉差，這在過去兩年大

家擔心的不同議題，都是主旋律，但不要忘記，事實怎樣是一回事，同樣重要的是大家對事實的

觀感如何，後者若在主觀層面上，已經很大超過前者事態的變化，則反映在真金白銀的押注上，

便是一面倒的向某個因素設想，估值很快便是充分反映，甚至過度反映了。

如此一來，難怪近來股市氣氛好轉，雖然不一定是新聞標題，不一定是很熱鬧，但看熱鬧的

人不多，真正參與的人卻有增無減，為大市的成交和板塊輪動，創造了有利條件，尤其愈來愈人

感興趣，而最先嘗試者有賺錢經驗，則這種客觀的好處，為大家之後的期望管理，帶來最有效力

的廣告。



＊趁有價有市，套牢貨減持＊



純粹看股指，這些都不易看出來。是的，大型股市指數，當中成分股眾多，互相抵銷，最終

只是普通的回報，但綜觀全局，卻見更多指數內外之選，都有相當吸引的表現，成功的體驗足以

吸引更多人嘗試，就是目前所見的，板塊輪動，相信會在餘下一個多月中，愈來愈明顯。

為此，投資者應有兩手準備。一方面，之前套牢的，可以好好把握機會，趁有價有市，有成

交有氣氛，不妨減持部分，寧買當頭起，看看有否短線的走位，可以幫補一點兒。另一方面，就

是重新檢視，當日大家一面倒看得悲觀的，事實上是否仍然那麼悲觀，抑或大家只記得當日很深

刻的印象，而忘記了事態一直在變。



＊恆指沿途向上，回補裂口＊



維持看法，恆指日線圖上，二萬八是初步阻力，一直升上去，有些裂口要補回，料要花點時

間，但應該不難達到，但要重回件初３０２００以上，則不是容易的事了。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

