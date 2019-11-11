【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

金粵控股（０００７０）此前公布股份「五供九」，每股供股價１２仙，１２月９日除淨，

供股股份明年１月１３日首日買賣。金粵控股早市收跌６﹒９９％，報０﹒１３３元。



上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

金粵控股（０００７０） 五供九， ９╱１２ １１╱１２－１３╱１２ １３╱１

供股價１２仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

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