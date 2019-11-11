《盤後部署》中美貿談憂慮再現，港股或試２６４００支持

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普上周五（８日）突然稱未同意撤銷對華加徵的

關稅，市場憂慮中美兩國簽署協議一事再添變數，恆指今早低開２９０點報２７３６１點後就一

路下挫，最低曾見２６８３０點，失守２７０００點關兼跌穿十天線（約２７２８１點）、廿天

線（２６９９９點）、百天線（２７０１１點）及２５０天線（牛熊分界線約２７４２３點）。

港股最終兩連挫收報２６９２６點，跌７２４點或跌２﹒６２％。國企指數收報１０６１３點，

跌２６８點或跌２﹒４７％。成交８６５﹒６１億元增加約８﹒６％。

內地Ａ股同樣急挫，上證綜指收報２９０９點，跌５４點或跌１﹒８３％。深成指收報

９６８０點，跌２１４點或跌２﹒１７％１兩市合共成交４２２９﹒８８億元人民幣。



＊特朗普明日或透露更多貿談資訊＊



美國總統特朗普明日（１２日）將出席紐約經濟學會午餐會發表的演說。由於上周五特朗普

否認取消對華加徵關稅，令市埸憂慮中美貿談再出現變數，因此特朗普或會在演說當中，再帶出

一些對中美貿談進展的訊息。

另外，有專家對明年全球經濟的看法持樂觀，認為經濟並不會步入衰退。例如摩根大通的首

席經濟學家Ｂｒｕｃｅ Ｋａｓｍａｎ表示，現時全球經濟只是欠增長動力，６個月後經濟或會

恢復轉好。而現在全球主要面臨兩大挑戰，一是企業利潤表現不佳，或造成勞動力市場的壓力；

二是若經濟回升後，市場或面臨通脹的挑戰。若明年全球經濟轉趨明朗，相信對港股亦會有一定

的支持。



＊港股仍有回調壓力試牛證重貨區＊



繼港股繼上周五回吐近２００點後，今日再受特朗普言論影響而大幅回吐，市場憂慮氣氛再

現。以特朗普以往發表的言論方式，相信此次也是「口水戰」一部分，相信中美仍是較大機會成

功簽署貿議，因為特朗普希望連任總統，不想在總統大選前影響市場氣氛。再者，雖然港股短期

仍有回吐壓力，除非不利消息再現，否則恆指近兩日回吐逾千點後，再大幅下挫的空間較微。

恆指技術走勢已出現向淡訊號，恆指ＭＡＣＤ的牛差距持續收窄，慢步ＳＴＣ的％Ｋ線已跌

穿％Ｄ線條，反映短期仍有回調壓力。另外，恆指亦跌穿保力加通道上方，若短期恆指未有轉勢

，下跌幅度或更深。以恆指牛熊證街貨參考，於２６９００點至２６９９９點水平的牛證已經

，下跌幅度或更深。以恆指牛熊證街貨參考，於２６９００點至２６９９９點水平的牛證已經

「打靶」，而下個牛證重貨區為２６４００點至２６４９９點水平，故料恆指跌至２６４００點

方有支持。（ｋｓ、ｊｔ）

