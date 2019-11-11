【脫歐協議】穆迪確認英國「ＡＡ２」主權評級，前景展望降至負面

《經濟通通訊社１１日專訊》評級機構穆迪確認英國「ＡＡ２」主權評級，但將評級展望從
穩定下調至負面，因未來英國的經濟及財政狀況可能會比之前預期的更弱，更容易受到衝擊。
穆迪稱，英國脫歐正削弱過去英國在體制上的優勢，從長遠來看體制上的優勢減弱可能會會
影響英國的經濟實力。
穆迪又指，雖然英國信貸條件普遍有利，閒置產能有限，但投資疲軟的情況已經出現，而這
種狀況不太可能迅速逆轉。（ｍｎ）
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