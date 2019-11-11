【脫歐協議】英國保守黨警告工黨財政刺激計劃將引發經濟危機

《經濟通通訊社１１日專訊》英國財政大臣賈偉德引述其所屬保守黨發布的一份爭議報告稱
，如果工黨贏得大選，將會不計後果的財政刺激計劃，會帶領英國在數個月內引發經濟危機。
該報告稱工黨將在未來５年內增加開支１﹒２萬億英鎊，不過工黨已強烈否認該報告，稱保
守黨作假新聞。
保守黨稱，上述的開支計劃是基於工黨２０１７年大選的競選宣言、及其對近期政策承諾的
估算。民調顯示，目前保守黨的支持率領先。（ｍｎ）
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