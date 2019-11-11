  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2019 16:11

《台股攻略－馮偉明》台股今日重挫，跌１５２點

　　《台股攻略》台股今日（１１日）低開低收，跌１５２﹒２６點，收１１４２７﹒２８點，
成交值增至新台幣１４９３億元。
　　ＭＳＣＩ調降台股權重，加上中美貿易戰的陰霾，權值股今日有明顯沽壓，可成重挫８％、
國巨跌近８％，鴻海及大立光跌３％，聯發科、正新和新光金跌超過２％，華碩、廣達、台塑化
、南亞科、中壽、台積電、台化、華南金、台泥、彰銀和寶成等均跌超過１％。日前表現強勢的
前鼎今日重挫、逼近跌停收市，聯鈞和眾達－ＫＹ亦跌超過３﹒５％。被動元件股方面，隨著國
巨重挫，華新科也跌超過７％，信昌電和蜜望實跌４％，禾伸堂則跌２％。光纖相關股方面，上
詮跌停，台通和波若威跌超過３％。電子材料股之中，立凱－ＫＹ重挫超過８％，康普跌３％，
美琪瑪則跌超過１％。
　　近期外資入市步伐逐漸減弱，大市短線恐將面臨整理。市場預期中美談判進展仍有變數，短
線台股恐將以高位整固格局為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS11/11/2019
【FOCUS】滯漲如影隨 通縮猶可怕
生財有道11/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：美團90元以下首注吸納
國際動態11/11/2019
特彈劾調查 公開聽證會周三舉行
生財有道08/11/2019
【嚟緊炒D乜】信達生物新藥上市在望 中線目標29元
FOCUS08/11/2019
【FOCUS】據協議「內容」還是「執行」?取消關稅中美有排拗
生財有道08/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期上望110元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金