《台股攻略－馮偉明》台股今日重挫，跌１５２點

《台股攻略》台股今日（１１日）低開低收，跌１５２﹒２６點，收１１４２７﹒２８點，

成交值增至新台幣１４９３億元。

ＭＳＣＩ調降台股權重，加上中美貿易戰的陰霾，權值股今日有明顯沽壓，可成重挫８％、

國巨跌近８％，鴻海及大立光跌３％，聯發科、正新和新光金跌超過２％，華碩、廣達、台塑化

、南亞科、中壽、台積電、台化、華南金、台泥、彰銀和寶成等均跌超過１％。日前表現強勢的

前鼎今日重挫、逼近跌停收市，聯鈞和眾達－ＫＹ亦跌超過３﹒５％。被動元件股方面，隨著國

巨重挫，華新科也跌超過７％，信昌電和蜜望實跌４％，禾伸堂則跌２％。光纖相關股方面，上

詮跌停，台通和波若威跌超過３％。電子材料股之中，立凱－ＫＹ重挫超過８％，康普跌３％，

美琪瑪則跌超過１％。

近期外資入市步伐逐漸減弱，大市短線恐將面臨整理。市場預期中美談判進展仍有變數，短

線台股恐將以高位整固格局為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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