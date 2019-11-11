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即市新聞

11/11/2019 12:28

《窩輪豪情－梁業豪》即市淡友大戶完全控制大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、醫療保
健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為石
藥集團（０１０９３）、郵儲銀行（０１６５８）與會德豐（０００２０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國電信（００７２８）、中國宏僑（０１３７８）與中國聯通（００７６２）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、原材料業與非必需性消費業
。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為郵儲銀行、九龍倉
（００００４）與石藥集團，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相
關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選新地（０００１６）、北控水務
（００３７１）與聯想（００９９２）。
　　上周五（８日）筆者已經指出，港股回吐市況應已展開，不幸言中。社會撕裂情況惡化，今
早（１１日）港股的跌勢較預期劇烈。恆指期貨與國指期貨已分別跌至２６９８３和１０６５３
，即市淡友大戶完全控制了大局。此外，短期局勢亦告轉淡，好友於未來數個交易日內，必須格
外小心應市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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