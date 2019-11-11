本港政局不穩及貿易戰因素，港股跌幅擴大至逾６００點直逼二萬七

《經濟通通訊社１１日專訊》今早本港各區爆發示威衝突，其中西灣河有警員向示威者開三

槍實彈，令事件持續發酵。另外，美國總統特朗普表示，美方當局並未有取消對中國關稅，假如

簽署貿易協議的話應該會在美國簽署。港股今早低開逾二百點，隨後跌勢擴大，盤中再失守牛熊

分界線（２７４２３點），並貼緊百天線（２７０１２點）。

受示威影響，地鐵股明顯捱沽，九置（０１９９７）、新世界（０００１７）及新地

（０００１６）跌約４％；而手機設備受貿易戰因素影響同樣捱沽，瑞聲（０２０１８）、舜宇

（０２３８２）跌約３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒４２％，報５９﹒２元；港交所（００３８８

）跌１﹒９７％，報２４９元；騰訊控股（００７００）跌０﹒８６％，報３２４﹒４元；中移

動（００９４１）跌１﹒７１％，報６３﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌３﹒１６％，報７

９﹒８元。

現時，恆生指數報２７０３４，跌６１６點或跌２﹒２３％，主板成交２６８﹒７５億元。

國企指數報１０６６２，跌２２０點或跌２﹒０２％。

上證綜合指數報２９３２點，跌３１點或跌１﹒０６％，成交６８１﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報９７７２點，跌１２３點或跌１﹒２４％，成交１１２２﹒５７億元人民幣

。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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九倉置業（０１９９７） ４４﹒１５元 跌４﹒９５％

新世界 （０００１７） １０﹒９８元 跌４﹒５２％

新地 （０００１６） １１２﹒６０元 跌３﹒７６％

太古Ａ （０００１９） ７３﹒８５元 跌３﹒６５％

恆生銀行（０００１１） １６４﹒００元 跌３﹒５３％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒７５元 跌３﹒４３％

恆基地產（０００１２） ３８﹒２０元 跌３﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒８５元 跌３﹒０９％

長實集團（０１１１３） ５３﹒６５元 跌３﹒１６％

信和置業（０００８３） １１﹒７８元 跌２﹒９７％

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（ｕｌ）

