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即市新聞

11/11/2019 09:40

《異動股》瑞聲（２０１８）跌近４％最差藍籌，高盛降評級至賣出

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價跌３﹒５９％，報４９﹒７５元
；成交約１５７萬股，涉資７８２９萬元。
　　股份盤中低見４８﹒６元，失守５０元關口，並跌穿１０天線（５１﹒０２元），並曾下試
２０天線（４８﹒９９７元）。
　　各大行最新發表研究報告，高盛將瑞聲目標價由４０元降至３５，評級由「中性」降至「賣
出」；摩通由３８元升至４５元，維持「中性」評級；富瑞由４８升至５７，維持「持有」評級

　　現時，恆生指數報２７２４４點，跌４０６點或跌１﹒４７％，主板成交６９﹒８１億元。
國企指數報１０７３３點，跌１４９點或跌１﹒３７％。
　　上證綜合指數報２９３６點，跌２７點或跌０﹒９３％，成交１７８﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報９７８７點，跌１０７點或跌１﹒０９％，成交３１５﹒１４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４９﹒７５元　　　跌３﹒５９％
　　比亞迪電子（００２８５　　１４﹒５６元　　　跌１﹒７５％
　　通達集團（００６９８）　　　０﹒６１元　　　跌１﹒６１％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　１０﹒７０元　　　跌１﹒６５％
　　富智康　（０２０３８）　　　１﹒１１元　　　跌１﹒７７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２７﹒２０元　　　跌２﹒７５％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒２７元　　　跌０﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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