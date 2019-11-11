《異動股》瑞聲（２０１８）跌近４％最差藍籌，高盛降評級至賣出

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價跌３﹒５９％，報４９﹒７５元

；成交約１５７萬股，涉資７８２９萬元。

股份盤中低見４８﹒６元，失守５０元關口，並跌穿１０天線（５１﹒０２元），並曾下試

２０天線（４８﹒９９７元）。

各大行最新發表研究報告，高盛將瑞聲目標價由４０元降至３５，評級由「中性」降至「賣

出」；摩通由３８元升至４５元，維持「中性」評級；富瑞由４８升至５７，維持「持有」評級

。

現時，恆生指數報２７２４４點，跌４０６點或跌１﹒４７％，主板成交６９﹒８１億元。

國企指數報１０７３３點，跌１４９點或跌１﹒３７％。

上證綜合指數報２９３６點，跌２７點或跌０﹒９３％，成交１７８﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報９７８７點，跌１０７點或跌１﹒０９％，成交３１５﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ４９﹒７５元 跌３﹒５９％

比亞迪電子（００２８５ １４﹒５６元 跌１﹒７５％

通達集團（００６９８） ０﹒６１元 跌１﹒６１％

丘鈦科技（０１４７８） １０﹒７０元 跌１﹒６５％

富智康 （０２０３８） １﹒１１元 跌１﹒７７％

舜宇光學（０２３８２） １２７﹒２０元 跌２﹒７５％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒２７元 跌０﹒３０％

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（ｕｌ）

