《午市前瞻》港股料穿２７０００殺牛証後反彈，再下行壓力暫不大

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普上周五（８日）表示，不贊成撤銷對華加徵的

關稅，市場擔憂中美協議存有變數，恆指今早急挫，低開２９０點報２７３６１。之後因本地示

威活動加劇，恆指跌幅擴大至６４９點，失守２５０天線（約２７４２４），報２７００２，為

半日最低。臨近中午收市跌幅略為收窄，最終午收２７０７０，跌５８０點或跌２﹒１０％，主

板成交４３５﹒１７億元。國企指數報１０６８２，跌１９９點或跌１﹒８３％。

Ａ股兩市亦受挫，上證綜合指數報２９２８點，跌３６點或跌１﹒２２％，成交

９５９﹒１８億元人民幣。深證成分指數報９７４０點，跌１５４點或跌１﹒５６％，成交１５

３２﹒７４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）走低１﹒４２％，報５９﹒２元；騰訊（００７００）微

跌０﹒４９％，報３２５﹒６元；中移動（００９４１）滑１﹒７１％，報６３﹒２元；平保（

０２３１８）跌１﹒９７％，報９２﹒２５元友邦（０１２９９）挫２﹒９７％，報

７９﹒９５元。

另外，石藥（０１０９３）仍有追捧逆勢造好，半日升１﹒１９％，報２１﹒２元，為表現最

佳藍籌和國指股。



＊美否認同意撤回對華關稅，手機及出口股受挫＊



美國總統特朗普表示，中美貿易談判進展非常順利，惟尚未同意取消對中國商品加徵的關稅

。相關出口股半日受挫，耐世特（０１３１６）插５﹒４７％，報７﹒６１元；申洲國際

（０２３１３）挫３﹒２１％，報１０５﹒６元；利豐（００４９４）跌３﹒２３％，報０﹒９

元；創科實業（００６６９）走低２﹒６３％，報６１元；德昌電機控股（００１７９）滑

２﹒０５％，報１７﹒２４元。

各大行發最新報告，瑞聲（０２０１８）慘遭高盛削目標價至３５元評級「賣出」，惟摩通

和富瑞分別升價至４５元及５７元。半日跌３﹒９７％，報４９﹒５５元。其他手機股亦下滑，

通達集團（００６９８）插水４﹒８４％，報０﹒５９元；富智康集團（０２０３８）挫４﹒４

２％，報１﹒０８元；丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒３１％，報１０﹒５２元；舜宇光學科技

（０２３８２）滑２﹒４５％，報１２７﹒６元。

大市氣氛急轉，市場擔憂中美協議存有變數；加上本地政局持續不穩定，恆指今早急挫，逆

向ＥＴＦ普遍受捧，ＦＩ二南方恆指（０７５００）逆市揚４﹒１２％，報６﹒８３元；ＦＩ

三星恆指（０７３１２）漲２﹒４８％，報４﹒５５元；ＦＩ華夏恆指（０７３２１）升２﹒０

５％，報５﹒９７元；ＦＩＧＸ恆指（０７３３６）升２﹒１８％，報５﹒６３元。



＊本地示威活動加劇，本地地產股重挫＊



今早本地示威活動加劇，本地地產股全線走低，拖累恆指。太古Ａ（０００１９）插４﹒４

４％，報７３﹒２５元，為半日表現最差藍籌；新世界發展（０００１７）亦挫４﹒３５％，報

１１元；新鴻基地產（０００１６）跌４﹒１９％，報１１２﹒１元；太古地產（０１９７２）

下滑４﹒１９％，報２４元；九龍倉置業（０１９９７）跌３﹒４４％，報４４﹒８５元。

中美協議或有變數，今早離岸人民幣下挫，現時盤中下跌１５６點子，拖累內房股今早普遍

急挫。潤地（０１１０９）急挫３％，報３３﹒９元；中國恆大（０３３３３）挫２﹒８１％，

報１９﹒４元；融創（０１９１８）跌２﹒３５％，報３７﹒４元；碧桂園（０２００７）下滑

２﹒２５％，報１１﹒３元；中海外（００６８８）跌２﹒０３％，報２６﹒５５元。

內地物管亦隨大市回吐，新城悅服務（０１７５５）挫２﹒５％，報１０﹒１４元；奧園健

康（０３６６２）走低２﹒０８％，報６﹒１１元；碧桂園服務（０６０９８）跌１﹒８４％，

報２６﹒７元；綠城服務（０２８６９）下跌１﹒３６％，報８﹒７元；中海物業

（０２６６９）跌１﹒０６％，報４﹒６６元。（ｆｚ）



＊黃志陽：舜宇可吼低吸納，暫宜上望近月高位＊



港股今早大瀉曾逾６００點直逼２７０００，財經分析員黃志陽向《經濟通通訊社》解釋，

主要因為兩項大因素影響，除了特朗普表示未同意取消對中國商品加徵的關稅外，今早本港西灣

河有警員開槍擊中兩名青年，讓本來平穩的社會氣氛再度緊張。在兩大因素都存在憂慮下，港股

有機會穿二萬七關口，不過目前需要等待政府回應再作社會氣氛的判斷。他又指，目前牛證重貨

區約於２６９００至２７０００點水平，不過排除大市會借勢「殺埋牛証」再作反彈，他亦補充

，目前港股再下行動力較弱，即使人民幣走低，但亦較上月強勢。

兩大手機設備藍籌今早齊走低，黃志陽坦言，瑞聲科技早前因為蘋果公司產品銷情理想，加

上５Ｇ發展踏入商用才得以炒高，不過其業績確實不太理想，全年表現未必向好。他建議，雖然

目前股價已回落至近５０元水平，但宜待４５至４６元水平才吸納，暫時先上望近月５４﹒９元

高位。至於舜宇光學，雖然上月手機鏡頭出貨量表現繼續向好，但不宜對長遠銷情過份樂觀，目

前股價尚會出現波動情況，但可於１２０元水平吸納，同樣先上望近月高位

１３６﹒５元左右。（ａｌ、ｆｚ）

