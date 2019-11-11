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即市新聞

11/11/2019 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》大灣區惠港措施欠驚喜，金融中心地位勢難奪

　　《娥姐錦囊》行政長官林鄭月娥上周在北京出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次會議，並
公布會議通過落實１６項便利港人到大灣區發展的優惠措施，包括推出跨境理財通和放寬港人到
大灣區９個城市買樓等措施，惟市場反應冷淡，主要因為香港與珠三角洲等地區在過去幾十年來
一直溝通無間，與大灣區「９＋２」城市亦往來頻密。雖然有人擔心來自澳門和新加坡的競爭，
可能淡化香港在大灣區的市場地位，但金融中心發展並非一朝一夕，預料各地將可同步拓展。
　　澳門近月已向中央提出申請建設人民幣離岸交易市場和證券市場的規劃，加上人行表明支持
新加坡離岸人民幣市場成為人民幣交易國際金融中心之一，令坊間關注香港參與大灣區規劃建設
的角色可能淡化。不過金融中心的發展要一段時間及眾多條件配合，才能建立起來，香港不會一
下子被威脅到。
　　香港享有地理優勢，目前新加坡主要服務東盟地區，而香港則服務中國大陸和其他近鄰。新
加坡、香港和澳門應可同步發展。不過，若近日本港的風波持續下去，中長線難免會損害香港經
濟及投資者信心，並可能造成人才流失，現時只有寄期事件盡快平息。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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